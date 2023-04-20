***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2023 14:54
***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140338
BIST
12:355.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -48,88
|Açılış
|: 5.037
|
|Önceki Kapanış
|: 5.061
|
5.037
En Düşük
4.998
12:3519,4030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 20,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5100
|
19,4593
En Düşük
19,3740
12:3521,2956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0502
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4100
|
21,6321
En Düşük
21,2047
12:351.252,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 8,59
|Açılış
|: 1.250,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,08
|
1.251,30
En Düşük
1.241,02
BIST En Aktif Hisseler12:35
|MEPET
|5,09
|8.568.460
|% 9,94
|
|KLMSN
|20,40
|37.518.448
|% 9,91
|
|GEREL
|17,30
|22.053.096
|% 8,53
|
|AVTUR
|4,11
|5.651.640
|% 8,16
|
|FORMT
|2,79
|49.426.781
|% 7,72
|
|IMASM
|46,32
|27.221.007
|% -9,97
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% -9,95
|
|VKGYO
|3,19
|93.749.075
|% -7,00
|
|GESAN
|79,20
|734.898.501
|% -6,60
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|KOPOL
|37,50
|2.216.529.008
|% -4,82
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% -0,80
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|GARAN
|28,14
|941.316.297
|% -4,61
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% -0,80
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|ISCTR
|11,86
|869.844.431
|% -3,50
|
|YKBNK
|10,17
|703.792.448
|% -3,14
|
|METRO
|1,86
|120.452.857
|% 3,33
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4018
|19,4056
|% 0,06
|
|Euro
|21,2756
|21,2794
|% 0,16
|
|Sterlin
|24,0055
|24,1259
|% -0,19
|
|Frank
|21,5537
|21,6836
|% 0,13
|
|Riyal
|5,1580
|5,1839
|% 0,03
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|2,93
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|3,19
|
|Cumhuriyet
|8.945
|9.080
|21,00
|
|Tam
|8.959
|9.099
|-66,00
|
|Yarım
|4.376
|4.445
|-42,00
|
|Çeyrek
|2.188
|2.236
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,26
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,77
|15,79
|0,00
|
|B. Petrol
|81,86
|81,86
|-1,26
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
15:41
GEREL, FORMT, KIMMR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:41
CVKMD, VAKBN, PKART değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:26
EKIZ, KIMMR, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:15VKGYO
Yüzde -7.00 oranında düşüşle 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 008, 456 adet işlem
-
15:11
EKIZ, GEREL, KLMSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında