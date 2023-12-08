***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2023 14:58
***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224040
BIST
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16:427.973
En Düşük
|Değişim
|: -0,08%
|| -5,99
|Açılış
|: 7.989
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
7.922
En Yüksek
7.992
16:4228,9845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0665
|Açılış
|: 28,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9902
En Düşük
28,8650
16:4231,1835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0816
|Açılış
|: 31,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4511
En Düşük
31,0953
16:421.884,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,31
|Açılış
|: 1.883,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.894,29
En Düşük
1.877,35
BIST En Aktif Hisseler16:42
|LIDER
|62,15
|180.192.147
|% 10,04
|
|IHYAY
|3,19
|34.605.273
|% 10,00
|
|KRTEK
|30,58
|61.355.213
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,51
|1.066.641
|% 10,00
|
|MEKAG
|71,15
|82.450.659
|% 9,97
|
|ICUGS
|10,26
|18.495.676
|% -10,00
|
|SANEL
|21,42
|1.430.432
|% -10,00
|
|SAMAT
|56,25
|9.780.863
|% -9,93
|
|YGYO
|3,04
|107.792.258
|% -9,79
|
|SELGD
|20,10
|10.533.513
|% -7,37
|
|THYAO
|257,00
|4.995.507.727
|% -1,06
|
|AGROT
|14,44
|2.423.277.626
|% 1,98
|
|ISCTR
|22,56
|2.295.919.485
|% 0,53
|
|YKBNK
|19,84
|2.128.600.970
|% -0,25
|
|TCELL
|58,35
|2.037.666.677
|% 0,60
|
|EKGYO
|7,83
|1.732.005.481
|% 2,22
|
|AGROT
|14,44
|2.423.277.626
|% 1,98
|
|YKBNK
|19,84
|2.128.600.970
|% -0,25
|
|ISCTR
|22,56
|2.295.919.485
|% 0,53
|
|IHLGM
|1,68
|116.392.048
|% 1,20
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9776
|28,9845
|% 0,23
|
|Euro
|31,1691
|31,1835
|% -0,26
|
|Sterlin
|36,2564
|36,4382
|% -0,11
|
|Frank
|32,8643
|33,0622
|% -0,12
|
|Riyal
|7,7041
|7,7427
|% 0,23
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,56
|23,59
|% 0,66
|
|Platin
|919,10
|920,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|975,13
|980,02
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,62
|75,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,96
|2.019,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:42
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16:57ARENA
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 32.36 lira fiyatla işlem gören hissede 493, 670 adet işlem
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16:56RYGYO
Yüzde -4.75 oranında düşüşle 27.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 701, 628 adet işlem
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16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 11 kaybederek (% -0.55 ) 8, 568
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16:55XU100
Endeks 7, 974 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 54, 689.00 milyon TL de
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16:55YYAPI
Yüzde -3.62 oranında düşüşle 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 961, 244 adet işlem