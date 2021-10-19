***PKART*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
19.10.2021 16:39
***PKART*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler PKART
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ PLASTİK KART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. TREPKRT00018 PKART Nakit Temettü Ödeme 24,19952 28,47003 19/10/2021 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971442
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.438
En Düşük
1.428
18:059,2301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0642
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2137
18:0510,7554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0707
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,7354
18:05529,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,97
|Açılış
|: 529,59
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,68
En Düşük
528,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHYAY
|0,88
|28.345.933
|% 10,00
|
|OLMK
|7,04
|5.015.490
|% 10,00
|
|IZTAR
|23,72
|23.310.306
|% 9,92
|
|FADE
|9,55
|197.507.608
|% 9,90
|
|MAKTK
|3,17
|53.588.660
|% 9,69
|
|BIOEN
|27,00
|149.780.708
|% -10,00
|
|SERVE
|13,01
|113.058
|% -9,97
|
|OYLUM
|7,30
|6.843.830
|% -7,83
|
|SANFM
|25,62
|8.191.231
|% -6,02
|
|TLMAN
|31,28
|43.501.203
|% -5,38
|
|THYAO
|13,80
|2.535.361.709
|% -3,63
|
|TUPRS
|131,90
|766.984.046
|% 1,31
|
|EKGYO
|1,92
|677.056.592
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,46
|675.791.299
|% 2,07
|
|KOZAL
|98,75
|421.914.246
|% -1,74
|
|EKGYO
|1,92
|677.056.592
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,46
|675.791.299
|% 2,07
|
|TSPOR
|3,81
|401.841.224
|% 7,63
|
|TSKB
|1,22
|88.142.432
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,56
|79.230.086
|% -0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2260
|9,2301
|% -0,69
|
|Euro
|10,7473
|10,7554
|% -0,65
|
|Sterlin
|12,7294
|12,7932
|% -0,36
|
|Frank
|9,9990
|10,0593
|% -0,26
|
|Riyal
|2,4550
|2,4673
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|14,96
|
|Altın Gr.
|529
|530
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|0,11
|
|B. Petrol
|85,20
|85,20
|0,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BTCIM
Yüzde 4.21 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 142, 792 adet işlem
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17:58NIBAS
Yüzde 4.53 oranında artışla 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 252, 811 adet işlem
-
17:57AKYHO
Yüzde 5.91 oranında artışla 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 854, 663 adet işlem
-
17:56AKYHO
Yüzde 5.91 oranında artışla 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 719, 679 adet işlem
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17:55AVHOL
Yüzde 4.87 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 476, 013 adet işlem