***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
27.09.2023 17:47
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7-9 20/09/2023 25/09/2023 10921
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197681
BIST
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18:058.214
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -28,50
|Açılış
|: 8.275
|
|Önceki Kapanış
|: 8.242
|
8.171
En Yüksek
8.299
18:0527,3143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0707
|Açılış
|: 27,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2800
|
27,6466
En Düşük
27,1886
18:0528,7672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0354
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,5824
En Düşük
28,5942
18:051.652,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -11,07
|Açılış
|: 1.652,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
|
1.687,69
En Düşük
1.652,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|130,90
|985.919.292
|% 10,00
|
|TETMT
|2.854,30
|123.502.443
|% 10,00
|
|REEDR
|14,96
|1.114.660.019
|% 10,00
|
|YEOTK
|286,00
|1.177.172.311
|% 10,00
|
|SELVA
|18,70
|24.997.150
|% 10,00
|
|ADGYO
|32,80
|909.994.881
|% -9,99
|
|MIATK
|640,50
|104.552.018
|% -9,99
|
|EKIZ
|38,70
|1.411.766
|% -9,58
|
|SNKRN
|26,84
|4.806.584
|% -8,96
|
|MERCN
|45,22
|147.429.762
|% -8,94
|
|THYAO
|230,40
|10.423.637.540
|% 1,27
|
|TUPRS
|163,70
|8.527.577.437
|% -3,54
|
|ISCTR
|25,50
|6.086.569.118
|% 3,07
|
|CIMSA
|313,00
|5.119.188.034
|% 2,89
|
|SASA
|48,32
|4.467.510.108
|% -4,22
|
|ZOREN
|5,18
|2.255.755.867
|% -4,25
|
|EKGYO
|8,04
|2.927.884.506
|% 0,25
|
|KATMR
|2,43
|692.750.445
|% 5,65
|
|SKBNK
|6,48
|1.661.575.411
|% -0,31
|
|ADESE
|2,41
|604.672.871
|% -1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,3044
|27,3096
|% 0,24
|
|Euro
|28,7595
|28,7762
|% -0,09
|
|Sterlin
|33,0478
|33,2135
|% 0,19
|
|Frank
|29,5915
|29,7698
|% -0,03
|
|Riyal
|7,2585
|7,2949
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-20,45
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|-8,64
|
|Cumhuriyet
|11.270
|11.440
|-69,00
|
|Tam
|11.025
|11.124
|-34,00
|
|Yarım
|5.529
|5.585
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.792
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,59
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|19,89
|19,91
|-0,10
|
|B. Petrol
|94,39
|94,39
|1,96
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GSDHO
Yüzde 5.15 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 043, 558 adet işlem
-
17:58YAPRK
Yüzde 9.97 oranında artışla 130.20 lira fiyatla işlem gören hissede 339, 616 adet işlem
-
17:57MTRKS
Yüzde 7.82 oranında artışla 65.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 801, 087 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 8, 259 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 130, 228.00 milyon TL de
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17:55DURDO
Yüzde 8.44 oranında artışla 61.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 067, 656 adet işlem