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***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

27.09.2023 17:47
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte sunulmuştur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7-9 20/09/2023 25/09/2023 10921



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197681


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REEDR 14,96 1.114.660.019 % 10,00  
YEOTK 286,00 1.177.172.311 % 10,00  
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Cumhuriyet 11.270 11.440 -69,00  
Tam 11.025 11.124 -34,00  
Yarım 5.529 5.585 -17,00  
Çeyrek 2.756 2.792 -9,00  
Gümüş.Ons 22,56 22,59 -0,28  
Gümüş Gr. 19,89 19,91 -0,10  
B. Petrol 94,39 94,39 1,96  
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