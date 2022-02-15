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***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

15.02.2022 18:40
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olm


***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait faaliyet raporu ekte sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001940


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BIST En Aktif Hisseler13:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISATR 414.862,00 414.862 % 10,00  
UZERB 55,65 1.042.436 % 9,98  
DESPC 10,30 18.389.354 % 9,93  
ARMDA 69,75 10.435.964 % 9,93  
CEOEM 19,19 69.847.103 % 8,97  
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13:04 Alış Satış %  
Dolar 13,6227 13,6318 % 0,26  
Euro 15,5002 15,5095 % 0,18  
Sterlin 18,4778 18,5705 % 0,28  
Frank 14,7290 14,8177 % 0,23  
Riyal 3,6205 3,6386 % 0,23  
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13:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.886 1.886 13,86  
Altın Gr. 828 828 9,30  
Cumhuriyet 5.496 5.579 84,00  
Tam 5.467 5.603 79,97  
Yarım 2.642 2.710 38,68  
Çeyrek 1.325 1.355 19,34  
Gümüş.Ons 23,70 23,72 0,07  
Gümüş Gr. 10,40 10,41 0,07  
B. Petrol 93,16 93,16 -1,65  
Seans Raporu 13:04
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