***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 121.252.415 87.942.570 68.966.572 41.803.055Satışların Maliyeti16 -115.184.233 -81.790.931 -66.039.059 -38.796.080TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.068.182 6.151.639 2.927.513 3.006.975BRÜT KAR (ZARAR)6.068.182 6.151.639 2.927.513 3.006.975Genel Yönetim Giderleri17 -2.902.956 -2.851.923 -1.278.936 -1.495.436Pazarlama Giderleri18 -283.324 -159.963 -127.674 -61.913Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 6.449.980 3.659.733 2.195.490 1.848.692Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -5.329.587 -2.247.404 -2.333.660 -1.509.834ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.002.295 4.552.082 1.382.733 1.788.484Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 0 996 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 0 -2.933 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.002.295 4.550.145 1.382.733 1.788.484Finansman Giderleri24 -510.488 -75.212 -240.205 -48.586SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.491.807 4.474.933 1.142.528 1.739.898Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-848.641 -987.403 -326.318 -383.267Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -554.938 -987.226 -265.892 -435.110Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -293.703 -177 -60.426 51.843SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.643.166 3.487.530 816.210 1.356.631DÖNEM KARI (ZARARI)2.643.166 3.487.530 816.210 1.356.631Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.643.166 3.487.530 816.210 1.356.631Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (kr) 26 0,11620000 0,15330000 0,03590000 0,05960000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.787.585 7.794.247Dönem Karı (Zararı)2.643.166 3.487.530Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.643.166 3.487.530Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.065.353 3.070.218Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9, 10 1.045.282 881.486Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler363.505 610.960Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-295.678 -543.357Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-295.678 -543.357Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.103.603 1.131.789Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 848.641 987.403Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22,23 0 1.937İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.948.549 1.431.749Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.808.750 2.402.642İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)71.490 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.737.260 2.402.642Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.204.074 -2.082.865İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.204.074 -2.082.865Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-14.764.626 -16.473.049Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.288.230 15.253.318İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)16.135.664 12.324.287İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.152.566 2.929.031Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.076.829 2.331.703İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-12.076.829 2.331.703Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-9.240.030 7.989.497Alınan Faiz251.543 480.483Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -517.404 -104.539Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.281.694 -571.194YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-457.123 -981.149Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 6.017Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -457.123 -987.166FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.973.654 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.913.476 0Ödenen Faiz-60.178 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.218.362 6.813.098Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi162.220 -383.303NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.056.142 6.429.795DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.936.576 20.457.888DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.880.434 26.887.683Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 14.880.434 27.936.576Ticari Alacaklar33.046.535 40.735.245İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 71.490İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 33.046.535 40.663.755Diğer Alacaklar300.438 116.665İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 300.438 116.665Stoklar7 28.532.014 13.767.388Peşin Ödenmiş Giderler8 13.443.253 1.455.493Diğer Dönen Varlıklar11 2.396.121 353.255ARA TOPLAM92.598.795 84.364.622TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR92.598.795 84.364.622DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 13.513.660 13.828.702Kullanım Hakkı Varlıkları9 3.270.831 3.449.240Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 321.579 416.287Peşin Ödenmiş Giderler8 6.880 17.205Ertelenmiş Vergi Varlığı25 45.376 240.229TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.158.326 17.951.663TOPLAM VARLIKLAR109.757.121 102.316.285KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 2.054.415 1.889.350Ticari Borçlar42.349.055 24.041.440İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 38.490.590 22.354.926İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.858.465 1.686.514Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 437.381 353.391Diğer Borçlar198.118 137.063İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 198.118 137.063Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 253.704 5.767.460Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 897.595 5.647.933Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 252.805 979.561Kısa Vadeli Karşılıklar636.000 1.295.251Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 636.000 1.295.251Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 515.246 1.551.429ARA TOPLAM47.594.319 41.662.878TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.594.319 41.662.878UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 0 816.376Uzun Vadeli Karşılıklar1.876.496 1.798.490Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.876.496 1.798.490TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.876.496 2.614.866TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER49.470.815 44.277.744ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar60.286.306 58.038.541Ödenmiş Sermaye15 22.750.000 22.750.000Sermaye Düzeltme Farkları15 1.732.107 1.732.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.479.815 3.875.216Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.479.815 3.875.216Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 4.577.126 4.577.126Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.097.311 -701.910Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.187.299 1.187.299Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28.493.919 20.096.719Net Dönem Karı veya Zararı2.643.166 8.397.200TOPLAM ÖZKAYNAKLAR60.286.306 58.038.541TOPLAM KAYNAKLAR109.757.121 102.316.285Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.750.000 1.732.107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.577.126 -631.759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 959.489 0 0 0 15.142.345 5.182.184 20.324.529 49.711.492 0 49.711.492Transferler0 0 0 0 227.810 4.954.374 -5.182.184 -227.810 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -110.091 0 0 3.487.530 3.487.530 3.377.439 3.377.439Dönem Sonu Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -741.850 1.187.299 20.096.719 3.487.530 23.584.249 53.088.931 53.088.931Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -701.910 1.187.299 20.096.719 8.397.200 28.493.919 58.038.541 58.038.541Transferler8.397.200 -8.397.200 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-395.401 2.643.166 2.643.166 2.247.765 2.247.765Dönem Sonu Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -1.097.311 1.187.299 28.493.919 2.643.166 31.137.085 60.286.306 60.286.306Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.643.166 3.487.530 816.210 1.356.631DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-395.401 -110.091 -127.277 -43.208Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -494.251 -141.143 -159.096 -55.395Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler98.850 31.052 31.819 12.187Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 98.850 31.052 31.819 12.187Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-395.401 -110.091 -127.277 -43.208TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.247.765 3.377.439 688.933 1.313.423Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.247.765 3.377.439 688.933 1.313.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866834BIST