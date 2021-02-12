***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 260.580.380 203.219.527Satışların Maliyeti16 -243.441.575 -188.019.551TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.138.805 15.199.976BRÜT KAR (ZARAR)17.138.805 15.199.976Genel Yönetim Giderleri17 -5.463.274 -5.502.665Pazarlama Giderleri18 -630.063 -584.922Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 3.395.633 2.388.962Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -3.886.619 -262.127ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.554.482 11.239.224Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 815 996Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -14.605 -2.933FİNANSM Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (Kr) 26 0,32270000 0,36910000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI303.196 10.073.947Dönem Karı (Zararı)7.341.253 8.397.200Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.341.253 8.397.200Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.601.352 4.404.876Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 2.103.964 1.882.480Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12,14 1.088.846 1.295.251Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-337.705 -1.111.253Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-337.705 -1.049.134Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri5 0 -62.119Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler527.910 -113.639Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 2.204.547 2.450.100Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22,23 13.790 1.937İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.687.747 -2.375.454Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler23.368.808 -14.773.517İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)71.490 -71.490İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)23.297.318 -14.702.027Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler224.189 2.751.278İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)224.189 2.751.278Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-20.329.370 242.753Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.415.382 8.504.724İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-8.971.478 9.972.533İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.556.096 -1.467.809Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.535.992 899.308Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.254.858 10.426.622Alınan Faiz338.092 1.049.134Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -583.986 -180.431Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -1.705.768 -1.221.378YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.276.473 -1.774.151Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9,22,23 2.198 6.018Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -1.278.671 -1.780.169FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.008.153 -1.067.346Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.008.153 -1.067.346YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.981.430 7.232.450Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-860.818 246.238NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.842.248 7.478.688DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.936.576 20.457.888DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.094.328 27.936.576Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 24.094.328 27.936.576Ticari Alacaklar17.336.035 40.735.245İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 71.490İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 17.336.035 40.663.755Diğer Alacaklar41.295 116.665İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 41.295 116.665Stoklar7 34.096.758 13.767.388Peşin Ödenmiş Giderler8 1.628.396 1.455.493Diğer Dönen Varlıklar11 43.971 353.255ARA TOPLAM77.240.783 84.364.622TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR77.240.783 84.364.622DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 13.384.428 13.828.702Kullanım Hakkı Varlıkları9 3.092.422 3.449.240Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 376.098 416.287Peşin Ödenmiş Giderler8 4.767 17.205Ertelenmiş Vergi Varlığı25 178.002 240.229TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.035.717 17.951.663TOPLAM VARLIKLAR94.276.500 102.316.285KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 1.105.740 1.889.350Ticari Borçlar15.854.968 24.041.440İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 13.383.448 22.354.926İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.471.520 1.686.514Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 328.982 353.391Diğer Borçlar0 137.063İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 0 137.063Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 5.550.320 5.767.460Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 556.539 5.647.933Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 1.317.261 979.561Kısa Vadeli Karşılıklar1.201.810 1.295.251Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.201.810 1.295.251Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 1.407.040 1.551.429ARA TOPLAM27.322.660 41.662.878TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.322.660 41.662.878UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 0 816.376Uzun Vadeli Karşılıklar1.969.454 1.798.490Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.969.454 1.798.490TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.969.454 2.614.866TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER29.292.114 44.277.744ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar64.984.386 58.038.541Ödenmiş Sermaye15 22.750.000 22.750.000Sermaye Düzeltme Farkları15 1.732.107 1.732.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.479.808 3.875.216Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 3.479.808 3.875.216Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 4.577.126 4.577.126Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.097.318 -701.910Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.636.756 1.187.299Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28.044.462 20.096.719Net Dönem Karı veya Zararı7.341.253 8.397.200TOPLAM ÖZKAYNAKLAR64.984.386 58.038.541TOPLAM KAYNAKLAR94.276.500 102.316.285Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -631.759 959.489 15.142.345 5.182.184 20.324.529 49.711.492 49.711.492Transferler227.810 4.954.374 -5.182.184 -227.810 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-70.151 8.397.200 8.397.200 8.327.049 8.327.049Dönem Sonu Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -701.910 1.187.299 20.096.719 8.397.200 28.493.919 58.038.541 58.038.541Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -701.910 1.187.299 20.096.719 8.397.200 28.493.919 58.038.541 58.038.541Transferler449.457 7.947.743 -8.397.200 -449.457 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-395.408 7.341.253 7.341.253 6.945.845 6.945.845Dönem Sonu Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -1.097.318 1.636.756 28.044.462 7.341.253 35.385.715 64.984.386 64.984.386Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)7.341.253 8.397.200DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-395.408 -70.151Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -494.260 -89.937Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler98.852 19.786Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 98.852 19.786Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-395.408 -70.151TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.945.845 8.327.049Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları6.945.845 8.327.049http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909437BIST