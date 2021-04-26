***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 66.183.695 52.285.843Satışların Maliyeti16 -59.238.292 -49.145.174TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.945.403 3.140.669BRÜT KAR (ZARAR)6.945.403 3.140.669Genel Yönetim Giderleri17 -2.545.456 -1.624.020Pazarlama Giderleri18 -116.933 -155.650Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 4.119.146 3.872.913Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -2.252.276 -2.614.350ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.149.884 2.619.562Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.149.884 2.619.562Finansman Giderleri24 -113.717 -270.283SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.036.167 2.349.279Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.385.741 -522.323Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -1.253.776 -289.046Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -131.965 -233.277SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.650.426 1.826.956DÖNEM KARI (ZARARI)4.650.426 1.826.956Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.650.426 1.826.956Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (kr) 26 0,20440000 0,08030000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.406.020 -4.205.602Dönem Karı (Zararı)4.650.426 1.826.956Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.650.426 1.826.956Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.838.171 1.392.568Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 512.298 521.571Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12,14 1.409.653 416.886Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-47.089 -269.274Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-47.089 -164.961Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 -104.313Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.422.432 201.062Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 1.385.741 522.323İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.224.083 -6.353.160Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.534.947 21.540.636İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 71.490İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.534.947 21.469.146Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.761.388 -9.131.969Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3.067.796 -16.232.399Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.987.341 -225.582İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.693.063 -1.238.542İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.705.722 1.012.960Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.465.281 -2.303.846Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.712.680 -3.133.636Alınan Faiz57.549 164.961Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -43.914 -232.183Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -1.320.295 -1.004.744YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-292.258 -207.335Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -292.258 -207.335FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-676.832 -587.070Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-666.372 -587.070Ödenen Faiz-10.460 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.436.930 -5.000.007Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.586.810 856.273NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.023.740 -4.143.734DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.094.328 27.936.576DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ36.118.068 23.792.842Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 36.118.068 24.094.328Ticari Alacaklar18.390.712 17.336.035İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 18.390.712 17.336.035Diğer Alacaklar34.234 41.295İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 34.234 41.295Stoklar7 31.028.962 34.096.758Peşin Ödenmiş Giderler8 5.661.482 1.628.396Diğer Dönen Varlıklar11 1.780.383 43.971ARA TOPLAM93.013.841 77.240.783TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR93.013.841 77.240.783DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 13.323.734 13.384.428Kullanım Hakkı Varlıkları9 3.003.218 3.092.422Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 305.956 376.098Peşin Ödenmiş Giderler8 3.718 4.767Ertelenmiş Vergi Varlığı25 60.772 178.002TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.697.398 17.035.717TOPLAM VARLIKLAR109.711.239 94.276.500KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 484.090 1.105.740Ticari Borçlar24.481.695 15.854.968İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 22.076.511 13.383.448İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.405.184 2.471.520Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 354.597 328.982Diğer Borçlar214.444 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 214.444 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 1.494.116 5.550.320Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 6.701.495 556.539Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 1.250.742 1.317.261Kısa Vadeli Karşılıklar1.070.021 1.201.810Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.070.021 1.201.810Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 1.695.320 1.407.040ARA TOPLAM37.746.520 27.322.660TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.746.520 27.322.660UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar2.388.846 1.969.454Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 2.388.846 1.969.454TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.388.846 1.969.454TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER40.135.366 29.292.114ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar69.575.873 64.984.386Ödenmiş Sermaye15 22.750.000 22.750.000Sermaye Düzeltme Farkları15 1.732.107 1.732.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.420.869 3.479.808Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 3.420.869 3.479.808Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4.577.126 4.577.126Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.156.257 -1.097.318Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.636.756 1.636.756Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları35.385.715 28.044.462Net Dönem Karı veya Zararı4.650.426 7.341.253TOPLAM ÖZKAYNAKLAR69.575.873 64.984.386TOPLAM KAYNAKLAR109.711.239 94.276.500Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -701.910 1.187.299 20.096.719 8.397.200 28.493.919 58.038.541 58.038.541Transferler8.397.200 -8.397.200 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-268.124 1.826.956 1.826.956 1.558.832 1.558.832Dönem Sonu Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -970.034 1.187.299 28.493.919 1.826.956 30.320.875 59.597.373 59.597.373Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -1.097.318 1.636.756 28.044.462 7.341.253 35.385.715 64.984.386 64.984.386Transferler7.341.253 -7.341.253 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-58.939 4.650.426 4.650.426 4.591.487 4.591.487Dönem Sonu Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -1.156.257 1.636.756 35.385.715 4.650.426 40.036.141 69.575.873 69.575.873Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.650.426 1.826.956DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-58.939 -268.124Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -73.674 -335.155Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14.735 67.031Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 14.735 67.031Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-58.939 -268.124TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.591.487 1.558.832Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları4.591.487 1.558.832http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931001BIST