***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 142.640.213 121.252.415 76.456.518 68.966.572Satışların Maliyeti16 -122.940.947 -115.184.233 -63.702.655 -66.039.059TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.699.266 6.068.182 12.753.863 2.927.513BRÜT KAR (ZARAR)19.699.266 6.068.182 12.753.863 2.927.513Genel Yönetim Giderleri17 -4.546.831 -2.902.956 -2.001.375 -1.278.936Pazarlama Giderleri18 -409.296 -283.324 -292.363 -127.674Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 6.812.064 6.449.980 2.822.386 2.195.490Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -3.818.900 -5.329.587 -1.696.092 -2.333.660ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.736.303 4.002.295 11.586.419 1.382.733Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)17.736.303 4.002.295 11.586.419 1.382.733Finansman Giderleri24 -1.223.545 -510.488 -1.109.828 -240.205SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.512.758 3.491.807 10.476.591 1.142.528Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.318.839 -848.641 -2.933.098 -326.318Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -4.564.828 -554.938 -3.311.052 -265.892Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 245.989 -293.703 377.954 -60.426SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.193.919 2.643.166 7.543.493 816.210DÖNEM KARI (ZARARI)12.193.919 2.643.166 7.543.493 816.210Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.193.919 2.643.166 7.543.493 816.210Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) ( kr ) 26 0,53600000 0,11620000 0,33160000 0,03590000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.244.851 -10.787.585Dönem Karı (Zararı)12.193.919 2.643.166Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.193.919 2.643.166Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.387.458 4.065.353Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 1.009.641 1.045.282Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.838.877 363.505Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler620.824 -295.678Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-295.678Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler620.824Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.599.277 2.103.603Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 4.318.839 848.641İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.798.787 -15.948.549Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.454.875 7.808.750İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 71.490İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.454.875 7.737.260Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.502.079 -14.204.074İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.502.079 -14.204.074Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.225.143 -14.764.626Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.505.902 17.288.230İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.770.649 16.135.664İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.735.253 1.152.566Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.877.408 -12.076.829Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.782.590 -9.240.030Alınan Faiz128.492 251.543Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -91.200 -517.404Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.575.031 -1.281.694YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-387.298 -457.123Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -387.298 -457.123FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.147.258 -1.973.654Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri20.000.000 0Kredilerden Nakit Girişleri20.000.000 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.103.426 -1.913.476Ödenen Faiz-749.316 -60.178YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.004.811 -13.218.362Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.706 162.220NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.006.517 -13.056.142DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.094.328 27.936.576DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ54.100.845 14.880.434Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 54.100.845 24.094.328Ticari Alacaklar33.862.523 17.336.035İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 33.862.523 17.336.035Diğer Alacaklar49.674 41.295İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 49.674 41.295Stoklar7 35.321.901 34.096.758Peşin Ödenmiş Giderler8 3.631.015 1.628.396Diğer Dönen Varlıklar11 2.537.142 43.971ARA TOPLAM129.503.100 77.240.783TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR129.503.100 77.240.783DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 13.039.109 13.384.428Kullanım Hakkı Varlıkları9 2.914.013 3.092.422Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 277.483 376.098Peşin Ödenmiş Giderler8 2.677 4.767Ertelenmiş Vergi Varlığı25 456.942 178.002TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.690.224 17.035.717TOPLAM VARLIKLAR146.193.324 94.276.500KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 20.111.514 1.105.740Ticari Borçlar30.790.627 15.854.968İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 26.631.030 13.383.448İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 4.159.597 2.471.520Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 327.443 328.982Diğer Borçlar6.224.327 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4,6 5.719.772 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 504.555 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 2.099.758 5.550.320Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 7.840.670 556.539Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 3.307.058 1.317.261Kısa Vadeli Karşılıklar1.275.021 1.201.810Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.275.021 1.201.810Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 1.010.473 1.407.040ARA TOPLAM72.986.891 27.322.660TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER72.986.891 27.322.660UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar2.618.648 1.969.454Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 2.618.648 1.969.454TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.618.648 1.969.454TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER75.605.539 29.292.114ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar70.587.785 64.984.386Ödenmiş Sermaye15 22.750.000 22.750.000Sermaye Düzeltme Farkları15 1.732.107 1.732.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.366.221 3.479.808Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.366.221 3.479.808Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 4.577.126 4.577.126Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.210.905 -1.097.318Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 2.501.076 1.636.756Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28.044.462 28.044.462Net Dönem Karı veya Zararı12.193.919 7.341.253TOPLAM ÖZKAYNAKLAR70.587.785 64.984.386TOPLAM KAYNAKLAR146.193.324 94.276.500Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -701.910 1.187.299 20.096.719 8.397.200 58.038.541 58.038.541Transferler8.397.200 -8.397.200 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-395.401 2.643.166 2.247.765 2.247.765Dönem Sonu Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -1.097.311 1.187.299 28.493.919 2.643.166 60.286.306 60.286.306Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -1.097.318 1.636.756 28.044.462 7.341.253 64.984.386 64.984.386Transferler864.320 6.476.933 -7.341.253 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-113.587 12.193.919 12.080.332 12.080.332Kar Payları-6.476.933 -6.476.933 -6.476.933Dönem Sonu Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -1.210.905 2.501.076 28.044.462 12.193.919 70.587.785 70.587.785Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)12.193.919 2.643.166 7.543.493 816.210DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-113.587 -395.401 -54.648 -127.277Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -146.538 -494.251 -72.864 -159.096Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler32.951 98.850 18.216 31.819Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 32.951 98.850 18.216 31.819Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-113.587 -395.401 -54.648 -127.277TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.080.332 2.247.765 7.488.845 688.933Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.080.332 2.247.765 7.488.845 688.933http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955575BIST