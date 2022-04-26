***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 114.462.014 66.183.695Satışların Maliyeti15 -97.889.371 -59.238.292TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.572.643 6.945.403BRÜT KAR (ZARAR)16.572.643 6.945.403Genel Yönetim Giderleri16 -3.304.427 -2.545.456Pazarlama Giderleri17 -236.288 -116.933Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 3.855.108 4.119.146Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -2.063.586 -2.252.276ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.823.450 6.149.884Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 2.000 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.825.450 6.149.884Finansman Giderleri23 -180.342 -113.717SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.645.108 6.036.167Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.399.198 -1.385.741Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -3.645.836 -1.253.776Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 246.638 -131.965SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.245.910 4.650.426DÖNEM KARI (ZARARI)11.245.910 4.650.426Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları11.245.910 4.650.426Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (kr) 25 0,49430000 0,20440000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.445.359 9.406.020Dönem Karı (Zararı)11.245.910 4.650.426Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.245.910 4.650.426Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.005.560 1.838.171Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler518.519 512.298Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.681.333 1.409.653Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-66.656 -47.089Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-66.656 -47.089Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.475.166 -1.422.432Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 3.399.198 1.385.741Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-64.301.479 4.224.083Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.697.637 -1.534.947İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)768.795 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-27.466.432 -1.534.947Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.233.174 -5.761.388Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-47.056.127 3.067.796Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler39.156.704 6.987.341İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9.908.592 8.693.063İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)29.248.112 -1.705.722Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.471.245 1.465.281İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-15.471.245 1.465.281Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-45.050.009 10.712.680Alınan Faiz66.656 57.549Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -123.854 -43.914Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -2.338.152 -1.320.295YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-519.824 -292.258Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-521.824 -292.258FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -676.832Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -666.372Ödenen Faiz0 -10.460YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-47.965.183 8.436.930Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi947.242 3.586.810NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-47.017.941 12.023.740DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ54.298.429 24.094.328DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.280.488 36.118.068Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 7.280.488 54.298.429Ticari Alacaklar53.661.518 27.243.880İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 768.795İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 53.661.518 26.475.085Diğer Alacaklar293.407 68.766İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 293.407 68.766klar11 7.571.182 2.307.924ARA TOPLAM162.757.548 122.068.206TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR162.757.548 122.068.206DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 21.189.914 21.072.757Kullanım Hakkı Varlıkları9 2.646.400 2.735.604Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 137.120 161.768Peşin Ödenmiş Giderler8 252 596Ertelenmiş Vergi Varlığı24 149.450 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR24.123.136 23.970.725TOPLAM VARLIKLAR186.880.684 146.038.931KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar66.237.283 24.938.169İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 32.717.413 22.808.821İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 33.519.870 2.129.348Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 809.304 517.010Diğer Borçlar476.884 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 476.884 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 9.003.315 9.504.320Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 5.282.356 14.369.057Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 3.642.315 2.334.631Kısa Vadeli Karşılıklar2.009.044 2.461.623Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 2.009.044 2.461.623Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 841.515 5.062.609ARA TOPLAM88.302.016 59.187.419TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER88.302.016 59.187.419UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 4.039.942 3.169.731Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 0 164.297TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.039.942 3.334.028TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER92.341.958 62.521.447ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar94.538.726 83.517.484Ödenmiş Sermaye14 22.750.000 22.750.000Sermaye Düzeltme Farkları14 1.732.107 1.732.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.703.907 9.928.575Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 9.703.907 9.928.575Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11.151.021 11.151.021Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.447.114 -1.222.446Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 2.501.076 2.501.076Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları46.605.726 28.044.462Net Dönem Karı veya Zararı11.245.910 18.561.264Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR94.538.726 83.517.484TOPLAM KAYNAKLAR186.880.684 146.038.931Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -1.097.318 1.636.756 28.044.462 7.341.253 35.385.715 64.984.386 64.984.386Transferler7.341.253 -7.341.253 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-58.939 4.650.426 4.650.426 4.591.487 4.591.487Dönem Sonu Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -1.156.257 1.636.756 35.385.715 4.650.426 40.036.141 69.575.873 69.575.873Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.750.000 1.732.107 11.151.021 -1.222.446 2.501.076 28.044.462 18.561.264 46.605.726 83.517.484 83.517.484Transferler18.561.264 -18.561.264 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-224.668 11.245.910 11.245.910 11.021.242 11.021.242Dönem Sonu Bakiyeler22.750.000 1.732.107 11.151.021 -1.447.114 2.501.076 46.605.726 11.245.910 57.851.636 94.538.726 94.538.726Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)11.245.910 4.650.426DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-224.668 -58.939Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -291.777 -73.674Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler67.109 14.735Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 67.109 14.735Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-224.668 -58.939TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.021.242 4.591.487Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları11.021.242 4.591.487http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024064BIST