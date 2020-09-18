***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Faaliyet Yılı Genel KuruluYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 18.08.2020Genel Kurul Tarihi 18.09.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.09.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SİLİVRİAdres Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2019 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,5 - 2019 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,7 - Yönetim Kurulu'nun 18/08/2020 tarih ve 2020/08 numaralı, Şirketin 2019 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlayacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,9 - Görev süresi dolacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin uzatılmasının ve/veya bu yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi hususlarının müzakere edilmesi ve karara bağlanması, Yıl içerisinde TTK 363'ncü maddesi gereği ilk genel kurulda onaylanmak üzere Yönetim kurulu Üyeliğine atanan Ali YILDIZ'ın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması ve görev süresinin diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kadar uzatılması hakkında karar alınması10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu.'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi,11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,12 - Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması,13 - Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,16 - Yönetim Kurulunca hazırlanan bağlı şirket raporunun okunması ve müzakeresi,17 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GK_TOPLANTI ILANI_2019.pdf - İlan MetniEK: 2 Bilgilendirme Dökümanı-2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 2019 Genel Kurul Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin, 2019 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu 18 Eylül 2020 tarihinde saat 11.00 de , Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul adresinde yapılmıştırHissedarlarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875767BIST