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***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.06.2022 12:33
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişki


***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 27.04.2022
Genel Kurul Tarihi 27.05.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SİLİVRİ
Adres Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / istanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2021 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
5 - 2021 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu'nun 27/04/2022 tarih ve 2022/05 numaralı, Şirketin 2021 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlayacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu.'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması
11 - Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması
12 - Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - Yönetim Kurulunca hazırlanan bağlı şirket raporunun okunması ve müzakeresi
16 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı-2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GK_TOPLANTI ILANI_2021.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 02.06.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2021 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 2021 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
27 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 2021 takvim yılı Genel Kurul'u 02 Haziran 2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Hissedarlarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034191


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Altın Ons 1.865 1.865 -3,37  
Altın Gr. 990 990 0,78  
Cumhuriyet 6.558 6.657 -7,00  
Tam 6.529 6.693 -6,71  
Yarım 3.156 3.238 -3,25  
Çeyrek 1.583 1.619 -1,63  
Gümüş.Ons 22,41 22,44 0,12  
Gümüş Gr. 11,88 11,90 0,08  
B. Petrol 117 117 -0,89  
Seans Raporu 13:37
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