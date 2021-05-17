***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılına İlişkin Kar Payı Dağıtımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 17.05.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Stopaj oranı, ortakların mukim oldukları ülke ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları hükümlerine göre farklılık gösterebilecektir.Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Yürürlükteki çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması çerçevesinde A,B ve C grubu paylar için %10 stopaj oranı dikkate alınmıştır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00026 Peşin 0,2847003 28,47003 10 0,2562302 25,62302B Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00034 Peşin 0,2847003 28,47003 10 0,2562302 25,62302C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00042 Peşin 0,2847003 28,47003 10 0,2562302 25,62302D Grubu, PKART, TREPKRT00018 Peşin 0,2847003 28,47003 15 0,2419952 24,19952Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 15.10.2021 19.10.2021 18.10.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00026 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00034 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00042 0 0D Grubu, PKART, TREPKRT00018 0 0Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar_dağıtım_tablosu_2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUPLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 22.750.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.636.756,11Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 9.545.800 9.172.895,284. Vergiler ( - ) 2.204.547 2.043.468,015. Net Dönem Kârı 7.341.253 7.129.427,276. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 356.471 356.471,368. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 6.984.782 6.772.955,91Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 6.984.782 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 7.475 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 6.992.257 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 1.398.451 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 5.078.482 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 507.848 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 571.265,53 0 100 0,2562302 25,62302B Grubu 524.631,61 0 100 0,2562302 25,62302C Grubu 69.950,88 0 100 0,2562302 25,62302D Grubu 4.404.314,73 0 100 0,2419952 24,19952TOPLAM 5.570.162,75http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936542BIST