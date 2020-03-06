***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıYoktur1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıYokturGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıYoktur1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/770074Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıİngilizce doküman sunulmamaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıYıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında herhangi bir işlem yoktur.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669213Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıhttp://plastkart.com.tr/Documents/EsasSozlesme.pdf , 4. sayfaBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/770074Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMADDE 12Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıEvet (Yes)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıA-B-C grup hisselerinde 1- 15 oy hakkı vardırEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 66,21.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Yoktur1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıhttp://plastkart.com.tr/Documents/kardagitimpolitikasi.pdfYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metnihttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/770074Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/770074Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı27/06/2019 0 % 67,76 % 0 % 67,76 Yatırımcı köşesi / Dökümanlar / Genel Kurul Yatırımcı köşesi / Dökümanlar / Genel Kurul 14. madde 12 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/770074İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)"Denetimden sorumlu komite göre ve çalışma esasları" bölümünde açıklanmıştırFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)"Kurumsal Yönetim Komitesi" görev ve çalışma esasları bölümünde açıklanmıştırFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Şirketimizde ayrı bir aday gösterme komitesi olmayıp, bu komitenin sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitemizce yerine getirilmektedir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)"Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Esasları" bölümünde belirtilmiştirFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Şirketimizde ayrı bir Ücret Komitesi olmayıp, bu komitenin sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitemizce yerine getirilmektedir.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıŞirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler başlığı altında belirtilmiştirKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları bölümünde açıklanmıştırFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıMali haklar ve personel sayısı bölümünde açıklanmıştırBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 5 5Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 25 3 3Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 25 6 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYokturYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiKurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz Madde 25İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıYokturFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıRiskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi bölümünde açıklanmıştırYönetim kurulu başkanının adıPhilippe Yves Cambrielİcra başkanı / genel müdürün adıAli YıldızYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıAynı kişi değildirYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYokturKurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYokturKadın üyelerin sayısı ve oranı2 kişi, %29Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıPhilippe Yves CAMBRIEL İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/06/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)Fabrice Bourdeix İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/06/2019 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)Thi Ngoc Kieu NGUYEN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/06/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Nassir GHROUS İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/06/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)Helene Nicole BRISSON İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/06/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)Derya HATİBOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/06/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678456 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Kıvanç Onan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/06/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678456 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYokturÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıYokturİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıÇalışanların temsil edildiği yönetim organları3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiKurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzda yer alan "İnsan Kaynakları Politikası"Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiEtik ve Mesleki İlkelerimiz başlığında açıklanmıştırİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıYoktur3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitemizde yer alan Faaliyet Raporunda bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerindeki "Etik ve Mesleki İlkeler" başlığında açıklanmıştır.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerKurumsal internet sitemizde yer alan Faaliyet Raporunda bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerindeki "Şirket'in Sosyal Sorumluluk Politikası" başlığında açıklanmıştır. Madde 17İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerKurumsal internet sitemizde yer alan Faaliyet Raporunda bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerindeki "Etik ve Mesleki İlkeler" başlığında açıklanmıştır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıhttp://www.plastkart.com.tr/YatirimciIliskiler.aspxKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümhttp://www.plastkart.com.tr/YatirimciIliskiler.aspxKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim İlkeleri Madde 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Niteliklerib) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim İlkeleri Madde 25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığıc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim İlkeleri Madde 23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslarıç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYokturd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'in Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmelere) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYokturf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYokturg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket İnsan Kaynakları Politikasıİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı2019 yılında iki kez fiziki olarak bir araya gelinmiş, kalan toplantılar elektronik ortamda yapılmıştırYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıhttp://plastkart.com.tr/Documents/EsasSozlesme.pdfÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıKurumsal yönetim İlkeleri Uyum Raporu Madde 25'te belirtilmiştir.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıKomite çalışma esaslarına Kurumsal Internet sitemizde yer verilmiştir. http://plastkart.com.tr/Documents/KomiteCalisma.pdfBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Derya Hatiboğlu, Kıvanç Onan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Kıvanç Onan,Fabrice Bourdeix, Nassir Ghrous, Philippe Cambriel Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Kıvanç Onan, Fabrice Bourdeix, Nassir Ghrous, Philippe Cambriel Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825115BIST