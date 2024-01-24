***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği' nin (II-15.1) ''Olağandışı Miktar ve Fiyat Hareketleri'' başlıklı 8 inci maddesine istinaden Borsa İstanbul' un şirketimizden istemiş olduğu açıklamaya ilişkin olarak, kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz yoktur. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242618BIST