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***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.09.2020 17:03
GÜNCEL HABERLER



***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FABRICE BOURDEIX Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 27.06.2019 İcrada Görevli Değil - Strateji, Birleşme&Alımlar ve Ürün Politikasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Hayır 0 A-B-C-D Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
NASSIR GHROUS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 13.06.2018 İcrada Görevli Değil - Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcılığı Hayır 0 A-B-C-D Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
BENOIT DE LA MORINIERE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 18.09.2020 İcrada Görevli Değil - Thales Avrupa Bölgesi CFO Evet 0 A-B-C-D Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
CHRISTOPHE LANOVSKY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.09.2020 İcrada Görevli Değil - Avrasya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hayır 0 A-B-C-D Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
KIVANÇ ONAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 13.06.2018 İcrada Görevli Değil - Danışman Hayır 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
DERYA HATİBOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 13.06.2018 İcrada Görevli Değil - Genel Müdür Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
ALİ YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 01.06.2020 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Ülke Yöneticisi Hayır 0 A-B-C-D Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖZLEM AKKAYA Genel Müdür Mühendis Planlama Temel Süreç Yöneticiliği -
Selim ÜLKÜ Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Genel Müdür Yardımcılığı -
Turgut İSLAMGÜNEŞİ Üretim Mühendis Temel Süreç Yöneticiliği -
Sedat ARIYEL Finans- Muhasebe Ekonomist Temel Süreç Yöneticiliği -
MURAT TEZCAN Kalite Güvence Mühendis Temel Süreç Yöneticiliği
AYÇA TUNBAR KARAKİRAZ Planlama Mühendis Temel Süreç Yöneticiliği
ALEV KALE Bilgi Teknolojileri ve Güvenlik Mühendis Temel Süreç Yöneticiliği -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876539


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HURGZ 2,20 7.914.001 % 10,00  
AKMGY 70,40 3.526.336 % 10,00  
BRYAT 148,50 61.111.818 % 10,00  
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Gümüş Gr. 5,59 5,60 -0,05  
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