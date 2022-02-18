***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postainfo@plastkart.com.trYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEbru Tamer Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 29.01.2015 0 212 359 17 95 tamere@plastkart.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 701224Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviFABRICE BOURDEIX Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 27.06.2019 İcrada Görevli Değil - Strateji, Birleşme&Alımlar ve Ürün Politikasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Hayır 0 A-B-C-D Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiNASSIR GHROUS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 13.06.2018 İcrada Görevli Değil - Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcılığı Hayır 0 A-B-C-D Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiBENOIT DE LA MORINIERE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 18.09.2020 İcrada Görevli Değil - Thales Avrupa Bölgesi CFO Evet 0 A-B-C-D Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -CHRISTOPHE LANOVSKY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.09.2020 İcrada Görevli Değil - Avrasya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hayır 0 A-B-C-D Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ZEHRA SEZİN ÜNLÜDOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.06.2021 İcrada Görevli Değil - Danışman Hayır 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıDERYA HATİBOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 13.06.2018 İcrada Görevli Değil - Genel Müdür Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıALİ YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis 01.06.2020 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Ülke Yöneticisi Hayır 0 A-B-C-D Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002800BIST