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***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.06.2022 15:58
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Mimar Sinan Mahallesi, Trablusgarp Bulvarı Blok No:5 Silivri / İstanbul
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Mimar Sinan Mahallesi, Trablusgarp Bulvarı Blok No:5 Silivri
/
İstanbul


İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Mimar Sinan Mahallesi, Trablusgarp Bulvarı Blok No:5 Silivri / İstanbul 0 212 736 12 00 0 212 736 15 75

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ebru Aksoy Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 29.01.2015 0 212 359 17 95 tamere@plastkart.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 701224




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035780


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TBORG 20,90 1.706.622 % 10,00  
RYSAS 9,04 62.040.212 % 9,98  
EUREN 19,65 50.188.242 % 9,96  
PGSUS 171,30 628.775.960 % 9,95  
FLAP 4,32 96.196.164 % 9,92  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,9033 16,9418 % -1,08  
Euro 18,0280 18,2115 % -0,99  
Sterlin 21,1609 21,2670 % -1,15  
Frank 17,2506 17,3545 % -1,05  
Riyal 4,5057 4,5283 % -1,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.850 -3,94  
Altın Gr. 1.005 1.005 -15,44  
Cumhuriyet 6.791 6.894 -24,00  
Tam 6.759 6.929 -28,35  
Yarım 3.267 3.352 -13,71  
Çeyrek 1.638 1.676 -6,85  
Gümüş.Ons 21,78 21,81 -0,25  
Gümüş Gr. 11,82 11,84 -0,31  
B. Petrol 123 123 -0,22  
Seans Raporu 18:05
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