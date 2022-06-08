***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Mimar Sinan Mahallesi, Trablusgarp Bulvarı Blok No:5 Silivri / İstanbulÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Mimar Sinan Mahallesi, Trablusgarp Bulvarı Blok No:5 Silivriİstanbulİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksMimar Sinan Mahallesi, Trablusgarp Bulvarı Blok No:5 Silivri / İstanbul 0 212 736 12 00 0 212 736 15 75Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEbru Aksoy Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 29.01.2015 0 212 359 17 95 tamere@plastkart.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 701224http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035780BIST