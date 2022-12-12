***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÖZLEM AKKAYA Genel Müdür Mühendis Planlama Temel Süreç Yöneticiliği -Turgut İSLAMGÜNEŞİ Üretim Mühendis Temel Süreç Yöneticiliği -Sedat ARIYEL Finans- Muhasebe Ekonomist Temel Süreç Yöneticiliği -MURAT TEZCAN Kalite Güvence Mühendis Temel Süreç YöneticiliğiAYÇA TUNBAR KARAKİRAZ Planlama Mühendis Temel Süreç YöneticiliğiALEV KALE Bilgi Teknolojileri ve Güvenlik Mühendis Temel Süreç Yöneticiliği -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086621BIST