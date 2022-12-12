***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.12.2022 15:32
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖZLEM AKKAYA Genel Müdür Mühendis Planlama Temel Süreç Yöneticiliği -
Turgut İSLAMGÜNEŞİ Üretim Mühendis Temel Süreç Yöneticiliği -
Sedat ARIYEL Finans- Muhasebe Ekonomist Temel Süreç Yöneticiliği -
MURAT TEZCAN Kalite Güvence Mühendis Temel Süreç Yöneticiliği
AYÇA TUNBAR KARAKİRAZ Planlama Mühendis Temel Süreç Yöneticiliği
ALEV KALE Bilgi Teknolojileri ve Güvenlik Mühendis Temel Süreç Yöneticiliği -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086621
BIST
16:145.192
En Yüksek
|Değişim
|: 3,73%
|| 186,86
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:1418,6461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:1419,7116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0765
|Açılış
|: 19,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7189
En Düşük
19,5838
16:141.072,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,99
|Açılış
|: 1.072,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:14
|POLTK
|1.272,70
|30.971.148
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|76.990.228
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|47.995.793
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|3.114.809
|% 9,98
|
|RALYH
|40,14
|154.764.115
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,15
|127.197.166
|% -6,75
|
|IDEAS
|47,96
|63.076.201
|% -5,59
|
|BASCM
|5,00
|1.585.983
|% -3,85
|
|IDGYO
|4,87
|19.456.352
|% -3,56
|
|THYAO
|143,20
|8.486.786.265
|% 1,56
|
|SAHOL
|41,02
|7.435.600.455
|% 2,29
|
|ASELS
|57,60
|5.844.256.611
|% 7,66
|
|YKBNK
|11,64
|4.255.759.584
|% 2,56
|
|EREGL
|41,46
|4.250.222.093
|% 2,37
|
|EKGYO
|7,84
|3.927.605.936
|% 3,70
|
|SKBNK
|2,82
|1.068.170.558
|% 6,02
|
|YKBNK
|11,64
|4.255.759.584
|% 2,56
|
|ISCTR
|11,20
|3.474.569.560
|% 5,96
|
|TSKB
|4,22
|1.287.662.954
|% 6,57
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6394
|18,6461
|% 0,03
|
|Euro
|19,7034
|19,7116
|% 0,39
|
|Sterlin
|22,8286
|22,9431
|% 0,21
|
|Frank
|19,9059
|20,0258
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% 0,01
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-4,96
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|-3,82
|
|Cumhuriyet
|7.194
|7.302
|-29,00
|
|Tam
|7.225
|7.271
|6,00
|
|Yarım
|3.499
|3.555
|3,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,99
|14,01
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|-0,54
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:29DITAS
Yüzde 6.87 oranında artışla 29.24 lira fiyatla işlem gören hissede 558, 953 adet işlem
-
16:27IHGZT
Yüzde 7.89 oranında artışla 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 107, 479 adet işlem
-
16:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 214, 48 artarak (% 4.00 ) 5, 570
-
16:26XU100
Endeks 5, 188 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 65 üstünde . İşlem hacmi 104, 733.00 milyon TL de
-
16:26PRKME
Yüzde 9.93 oranında artışla 23.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 577, 883 adet işlem