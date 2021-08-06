***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi06/08/2021Karar Sayısı2021/07Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 06/08/2021KARAR SAYISI : 2021/07SERMAYE PİYASASI KURULU' NUN"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9'NCU MADDESİ GEREĞİNCESORUMLULUK BEYANIa) Şirketimizin UMS/UFRS'ye göre hazırlanmış 30 Haziran 2021 dönemine ait finansal tabloları ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, sözkonusu finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, UMS/UFRS'ye göre hazırlanmış sözkonusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,beyan ederiz.SaygılarımızlaPLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN.TİC.A.Ş.Yönetim KuruluFabrice BOURDEIX Benoit De La MORINIERENassir GHROUSAli YILDIZChristophe LANOVSKYDerya HATİBOĞLU Sezin ÜNLÜDOĞANhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955577BIST