***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
27.10.2021 19:03
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2021
Karar Sayısı
2021/09
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 27/10/2021
KARAR SAYISI : 2021/09
SERMAYE PİYASASI KURULU' NUN
"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9'NCU MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
a) Şirketimizin UMS/UFRS'ye göre hazırlanmış 30 Eylül 2021 dönemine ait finansal tabloları ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, sözkonusu finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, UMS/UFRS'ye göre hazırlanmış sözkonusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
Saygılarımızla
PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN.TİC.A.Ş.
Yönetim Kurulu
Fabrice BOURDEIX Benoit De La MORINIERE
Nassir GHROUS
Ali YILDIZ
Christophe LANOVSKY
Derya HATİBOĞLU Sezin ÜNLÜDOĞAN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973065
BIST
18:051.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,05
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.521
En Düşük
1.503
18:059,4945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0412
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
18:0511,0576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0094
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
18:05548,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,13
|Açılış
|: 548,81
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|39,60
|41.032.564
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|66.567.003
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|327.031.133
|% 9,97
|
|KARYE
|20,10
|80.755.862
|% 9,90
|
|RHEAG
|2,22
|7.872.396
|% 9,90
|
|BIOEN
|25,00
|421.963.738
|% -7,41
|
|ISGSY
|8,08
|217.209.084
|% -7,13
|
|KSTUR
|249,20
|446.317
|% -6,25
|
|EUKYO
|4,54
|2.963.476
|% -6,00
|
|IZTAR
|23,02
|6.588.255
|% -5,96
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 3,46
|
|THYAO
|14,85
|1.483.519.515
|% 1,02
|
|EREGL
|19,77
|1.409.185.245
|% -1,15
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 3,58
|
|ASELS
|16,48
|1.002.592.584
|% -2,89
|
|YKBNK
|2,66
|933.625.957
|% 2,31
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 3,46
|
|EKGYO
|1,97
|395.646.468
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 3,58
|
|DOHOL
|2,66
|361.839.724
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4893
|9,4945
|% -0,43
|
|Euro
|11,0338
|11,0576
|% -0,08
|
|Sterlin
|13,0074
|13,0726
|% -0,64
|
|Frank
|10,3036
|10,3657
|% -0,26
|
|Riyal
|2,5221
|2,5348
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|5,03
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|83,89
|83,89
|-1,76
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56ERBOS
Yüzde 4.56 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 587, 888 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 04 artarak (% 0.30 ) 1, 332
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, KARYE, HEDEF, ATATP, ZRGYO
-
17:55
UMPAS, ZRGYO, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
RODRG, BERA, ANGEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında