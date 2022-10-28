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***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

28.10.2022 14:07
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide O


***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/10/2022
Karar Sayısı
2022-12
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                                         FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:      28/10/2022
KARAR SAYISI :       2022/12
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULU' NUN
"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9'NCU MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
 
 
 
 
a)     Şirketimizin UMS/UFRS'ye göre hazırlanmış 30 Eylül 2022 dönemine ait finansal tabloları ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
 
b)    Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, sözkonusu finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini,
 
c)     Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, UMS/UFRS'ye göre hazırlanmış sözkonusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
 
beyan ederiz.
Saygılarımızla
 
 
                  PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN.TİC.A.Ş.
 
Yönetim Kurulu
 
Fabrice BOURDEIX                                                                               Benoit De La MORINIERE
 
 
 
 
                                                                    Nassir GHROUS
 
 
                                                               
 
                                                                                                                                                                                                                    Ali YILDIZ
Christophe LANOVSKY
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                  
 
 
 
    Derya HATİBOĞLU                                                                                           Sezin ÜNLÜDOĞAN                                 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075045


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