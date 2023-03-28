***PKENT* *ASTOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.03.2023 18:33
***PKENT******ASTOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ASTOR, PKENT]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ASTOR.E ve PKENT.E payları 29/03/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/04/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128835
BIST
17:594.811
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -186,35
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.811
17:5919,1170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0301
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,3023
En Düşük
19,0703
17:5920,7792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1596
|Açılış
|: 21,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
21,1019
En Düşük
20,5380
17:591.212,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 11,38
|Açılış
|: 1.211,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.225,06
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TDGYO
|11,33
|6.335.218
|% 10,00
|
|LUKSK
|82,05
|27.142.209
|% 9,99
|
|EKSUN
|65,00
|1.909.310
|% 9,98
|
|AVHOL
|20,72
|37.274.615
|% 9,98
|
|KRGYO
|11,57
|21.077.030
|% 9,98
|
|ALFAS
|345,60
|610.698.163
|% -10,00
|
|METUR
|4,68
|17.140.992
|% -10,00
|
|CANTE
|47,34
|239.268.570
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.707.118
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,39
|93.507.687
|% -9,97
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|EREGL
|35,80
|2.927.388.678
|% -4,23
|
|THYAO
|119,40
|2.886.203.790
|% -4,71
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|EKGYO
|6,37
|1.099.609.838
|% -7,41
|
|YKBNK
|9,80
|1.494.138.038
|% -3,45
|
|IZMDC
|6,50
|800.938.278
|% 0,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1108
|19,1204
|% 0,18
|
|Euro
|20,7298
|20,7404
|% 0,59
|
|Sterlin
|23,5209
|23,6388
|% 0,58
|
|Frank
|20,7021
|20,8268
|% -0,30
|
|Riyal
|5,0754
|5,1009
|% 0,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|15,14
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|11,60
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.213
|8.313
|72,00
|
|Yarım
|4.026
|4.068
|35,00
|
|Çeyrek
|2.013
|2.034
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,33
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,17
|
|B. Petrol
|78,25
|78,25
|0,49
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -173, 24 kaybederek (% -3.16 ) 5, 313
-
17:59XU100
Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
-
17:59CUSAN
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
-
17:58METUR
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 300 adet işlem
-
17:57ANHYT
Yüzde -10.79 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 265, 983 adet işlem