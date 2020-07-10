***PKENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
10.07.2020 18:12
***PKENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Petrokent Turizm A.Ş. (PKENT) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle PKENT payında 13/07/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
PKENT payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 12/10/2020 'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859092
BIST
18:05114.809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -985,03
|Açılış
|: 115.451
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|Önceki Kapanış
|: 115.794
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115.451
En Düşük
112.829
18:056,8682
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 397,95
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399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|28,62
|16.684.203
|% 9,99
|
|BFREN
|376,80
|52.702.754
|% 9,98
|
|SILVR
|4,19
|33.752.316
|% 9,97
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|LUKSK
|21,86
|2.353.496
|% 9,90
|
|LIDFA
|3,24
|21.089.544
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|9.389.877
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.825.223
|% -9,86
|
|TURGG
|55,15
|19.635.845
|% -9,66
|
|PEKGY
|8,70
|62.507.873
|% -9,56
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|GARAN
|7,81
|1.336.837.966
|% -1,26
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|SISE
|6,12
|1.244.419.539
|% -4,08
|
|THYAO
|11,83
|1.186.723.117
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,65
|488.114.528
|% -1,79
|
|ODAS
|2,69
|783.905.892
|% 2,28
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|KRDMD
|3,03
|800.692.435
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6461
|8,6895
|% 0,23
|
|Frank
|7,2713
|7,3151
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-8,39
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|2.582
|2.604
|-0,40
|
|Tam
|2.657
|2.672
|-0,30
|
|Yarım
|1.291
|1.307
|-0,20
|
|Çeyrek
|645
|654
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,67
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,00
|
|B. Petrol
|42,87
|42,87
|0,52
|