***PKENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
04.09.2020 18:11
***PKENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [PKENT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Petrokent Turizm A.Ş. (PKENT) payında 07/09/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Tek Fiyat İşlem Yöntemi", "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır (Tedbir kapsamında ilgili sıralarda açılış, kapanış ve tüm diğer tek fiyat bölümlerinde emir toplama süresi boyunca denge seviyesine ilişkin fiyat, miktar ve kalan miktar değerleri yayımlanmayacaktır. İlgili sıralarda geçerli olacak seans akışı ve seans durumlarına ilişkin bilgi 09/08/2019 tarih ve 2019/55 sayılı Borsamız duyurusunda yer almaktadır).
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 04/12/2020'dir.
PKENT payında 13/07/2020 tarihinden itibaren uygulanmakta olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirleri de 04/12/2020 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873381
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 9,98
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.090
En Düşük
1.073
18:057,4437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0110
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4598
En Düşük
7,4158
18:058,8211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0079
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7725
18:05461,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,51
|Açılış
|: 461,70
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
467,53
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|2,86
|1.540.144
|% 10,00
|
|KSTUR
|85,80
|429.742
|% 10,00
|
|PKENT
|1.368,80
|18.284.789
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|235.059
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.789.695
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|123.324.593
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|17.282.358
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,43
|153.977.895
|% -9,65
|
|ADEL
|18,00
|97.467.857
|% -7,02
|
|BMELK
|4,70
|1.385.693
|% -6,75
|
|SISE
|6,26
|2.361.475.426
|% 3,30
|
|FENER
|37,02
|1.166.425.844
|% 8,50
|
|GSRAY
|3,60
|1.051.776.869
|% -1,37
|
|ASELS
|16,88
|799.735.490
|% -0,12
|
|GARAN
|6,80
|720.347.731
|% 0,59
|
|SISE
|6,26
|2.361.475.426
|% 3,30
|
|GSRAY
|3,60
|1.051.776.869
|% -1,37
|
|KRDMD
|3,02
|613.656.429
|% 1,68
|
|GSDHO
|2,24
|418.896.393
|% 3,70
|
|EKGYO
|1,74
|307.386.887
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4419
|7,4437
|% 0,15
|
|Euro
|8,8067
|8,8211
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,8299
|9,8792
|% -0,08
|
|Frank
|8,1170
|8,1659
|% -0,25
|
|Riyal
|1,9801
|1,9900
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-4,06
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,11
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-8,00
|
|Tam
|3.056
|3.134
|-1,31
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-0,63
|
|Çeyrek
|741
|758
|-0,32
|
|Gümüş.Ons
|26,57
|26,60
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,01
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|-1,49
|