***PKENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
25.08.2023 09:30
***PKENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
PETROKENT TURİZM A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
25/08/2023
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırası, şirketin paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189495
BIST
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13:017.457
En Düşük
|Değişim
|: -0,47%
|| -35,38
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.443
En Yüksek
7.585
13:0126,3396
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 0,5656
|Açılış
|: 26,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5410
En Düşük
25,6252
13:0128,4752
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 0,6278
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,6552
En Düşük
27,8188
13:011.625,39
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 40,74
|Açılış
|: 1.625,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler12:59
|ALFAS
|869,30
|1.095.065.503
|% 10,00
|
|ULAS
|14,19
|26.989.348
|% 10,00
|
|FONET
|18,29
|83.213.520
|% 9,98
|
|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
|
|IZENR
|40,60
|2.765.459.931
|% 9,97
|
|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|EGEPO
|23,24
|8.229.098
|% -9,99
|
|ADEL
|610,20
|17.501.756
|% -9,99
|
|EUKYO
|11,17
|8.117.283
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|DOAS
|292,10
|6.145.067.530
|% 2,49
|
|TTKOM
|26,84
|3.228.800.739
|% 5,01
|
|KLSER
|104,50
|3.014.156.937
|% -8,89
|
|AKBNK
|29,84
|2.946.506.660
|% -1,91
|
|THYAO
|229,50
|2.938.096.144
|% -0,43
|
|YKBNK
|16,49
|2.616.728.633
|% -2,14
|
|ISCTR
|17,70
|2.263.777.072
|% -1,67
|
|TTKOM
|26,84
|3.228.800.739
|% 5,01
|
|SKBNK
|3,99
|416.397.668
|% -1,97
|
|AKBNK
|29,84
|2.946.506.660
|% -1,91
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3286
|26,3572
|% 2,26
|
|Euro
|28,3907
|28,5273
|% 2,44
|
|Sterlin
|33,2574
|33,4242
|% 2,97
|
|Frank
|29,7991
|29,9786
|% 2,92
|
|Riyal
|7,0494
|7,0848
|% 3,16
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-0,86
|
|Altın Gr.
|1.633
|1.634
|49,06
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|11.010
|11.097
|-4,00
|
|Yarım
|5.522
|5.570
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.785
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,57
|20,59
|0,64
|
|B. Petrol
|84,52
|84,52
|1,16
|