***PKENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***PKENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [PKENT]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıPETROKENT TURİZM A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi25/08/2023Sıra Açma Başlangıç Tarihi25/08/2023Sıra Açma Saati10:45AçıklamalarPKENT.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 10:45'de işleme açılacak, sırada 10:45-10:55 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 11:00'dan itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189518BIST