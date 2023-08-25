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***PKENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

25.08.2023 10:11
***PKENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma


***PKENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )

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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

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Bildirim İçeriği

Şirket Unvanı
PETROKENT TURİZM A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
25/08/2023
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
25/08/2023
Sıra Açma Saati
10:45
Açıklamalar

PKENT.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 10:45'de işleme açılacak, sırada 10:45-10:55 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 11:00'dan itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189518


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Yarım 5.522 5.570 -2,00  
Çeyrek 2.752 2.785 -1,00  
Gümüş.Ons 24,14 24,16 0,02  
Gümüş Gr. 20,57 20,59 0,64  
B. Petrol 84,52 84,52 1,16  
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