***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.01.2020 17:18
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815590
BIST
18:05119.850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 160,17
|Açılış
|: 119.231
|
|Önceki Kapanış
|: 119.689
|
119.872
En Düşük
118.256
18:055,9787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0190
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9878
En Düşük
5,9563
18:056,6043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0434
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,6101
En Düşük
6,5593
18:05303,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,11
|Açılış
|: 303,17
|
|Önceki Kapanış
|: 302,06
|
305,17
En Düşük
301,80
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,39
|52.010.681
|% 19,79
|
|SAMAT
|2,80
|35.207.683
|% 10,67
|
|BEYAZ
|4,18
|3.516.096
|% 10,00
|
|PENGD
|3,41
|60.577.169
|% 6,90
|
|ESCOM
|2,57
|5.123.539
|% 6,20
|
|HUBVC
|25,68
|8.771.400
|% -20,00
|
|RYGYO
|5,41
|4.256.985
|% -19,97
|
|RYSAS
|5,90
|10.654.104
|% -19,95
|
|TKNSA
|7,04
|7.697.548
|% -19,91
|
|NATEN
|15,60
|21.377.718
|% -19,50
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|IPEKE
|9,89
|656.526.691
|% 1,33
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|GARAN
|12,10
|515.799.936
|% 2,11
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,66
|276.252.013
|% -0,60
|
|TSKB
|1,38
|224.724.047
|% 2,99
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7985
|7,8377
|% 0,89
|
|Frank
|6,1390
|6,1760
|% 0,78
|
|Riyal
|1,5881
|1,5961
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|304
|304
|1,57
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|
|Yarım
|966
|991
|8,31
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,07
|