***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 12:16
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828351
BIST
14:0996.298
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 2.658,22
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
14:096,2715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0458
|Açılış
|: 6,2740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
14:097,0045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0684
|Açılış
|: 6,9910
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
14:09320,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,13
|Açılış
|: 320,23
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|528.504
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.888.944
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,99
|3.777.735
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|426.022
|% 9,93
|
|GOODY
|3,59
|13.509.185
|% 9,45
|
|AKGRT
|5,05
|3.850.866
|% -15,55
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|IHGZT
|3,24
|1.649
|% -10,00
|
|ASELS
|25,32
|637.372.106
|% 3,94
|
|THYAO
|9,04
|566.048.630
|% 6,60
|
|GARAN
|9,16
|301.251.763
|% 4,81
|
|YKBNK
|2,22
|196.485.099
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,04
|179.660.902
|% 2,00
|
|ODAS
|1,33
|174.226.040
|% 0,76
|
|IHLGM
|0,91
|95.865.578
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,22
|196.485.099
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,04
|179.660.902
|% 2,00
|
|EKGYO
|1,19
|84.987.980
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8733
|7,9128
|% -0,48
|
|Frank
|6,6090
|6,6488
|% -0,81
|
|Riyal
|1,6665
|1,6748
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|11,60
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.109
|2.161
|-6,39
|
|Yarım
|1.019
|1.046
|-3,10
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|15,80
|15,83
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,98
|34,98
|1,76
|
Seans Raporu
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14:24CLEBI
Yüzde 10.00 oranında artışla 68.20 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 436 adet işlem
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Yüzde 6.45 oranında artışla 1.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 572, 839 adet işlem
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14:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2785, 32 artarak (% 2.45 ) 116, 559
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14:21XU100
Endeks 95, 863 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 37 üstünde . İşlem hacmi 4, 665.00 milyon TL de