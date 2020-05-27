***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2020 10:03
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PKENT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846825
BIST
10:02104.714
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 1.689,85
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
10:026,7779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0526
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7779
En Düşük
6,6969
10:027,4294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0386
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4297
En Düşük
7,3528
10:02371,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,90
|Açılış
|: 371,52
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,19
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|ULUSE
|35,32
|341.262
|% 9,96
|
|EGSER
|4,65
|1.504.656
|% 9,93
|
|DESPC
|7,46
|2.140.587
|% 9,87
|
|YONGA
|21,42
|28.917
|% 9,85
|
|AYES
|3,24
|26.160
|% 9,83
|
|EKIZ
|9,99
|309.790
|% -10,00
|
|TKURU
|16,91
|28.493
|% -9,96
|
|RTALB
|28,02
|7.825.286
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,04
|1.663.813
|% -9,94
|
|TACTR
|5,85
|699.999
|% -9,86
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|ALARK
|5,20
|171.512.604
|% 0,00
|
|BANVT
|25,82
|158.409.168
|% 0,00
|
|CCOLA
|40,44
|153.078.022
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|ALARK
|5,20
|171.512.604
|% 0,00
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,23
|31.328.127
|% 0,00
|
|BANVT
|25,82
|158.409.168
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3125
|8,3542
|% 0,82
|
|Frank
|6,9744
|7,0164
|% 0,89
|
|Riyal
|1,7974
|1,8064
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-4,49
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,04
|
|Cumhuriyet
|2.403
|2.435
|4,30
|
|Tam
|2.474
|2.498
|4,60
|
|Yarım
|1.207
|1.221
|2,10
|
|Çeyrek
|604
|611
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,06
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,02
|
|B. Petrol
|35,55
|35,55
|-0,62
|