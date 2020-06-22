***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.06.2020 11:11
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852243
BIST
12:30114.957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 1.345,19
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.377
En Düşük
114.267
12:306,8599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0144
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8599
En Düşük
6,8353
12:307,6941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0410
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7033
En Düşük
7,6418
12:30385,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,74
|Açılış
|: 385,75
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,19
|44.394.447
|% 9,94
|
|MNDRS
|3,35
|24.133.621
|% 9,84
|
|ULAS
|4,13
|7.459.561
|% 9,84
|
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|
|OZBAL
|3,36
|28.639.976
|% 9,80
|
|RTALB
|29,24
|10.105.139
|% -9,98
|
|GLRYH
|12,58
|3.299.256
|% -9,95
|
|BAYRK
|7,51
|2.428.929
|% -9,95
|
|EKIZ
|10,42
|200.627
|% -9,94
|
|GSRAY
|2,93
|20.926.054
|% -9,85
|
|GARAN
|8,59
|1.602.634.331
|% 3,12
|
|VAKBN
|5,45
|1.240.171.093
|% 3,22
|
|HALKB
|6,50
|819.791.708
|% 6,38
|
|THYAO
|12,74
|773.650.847
|% 1,76
|
|AKBNK
|6,19
|699.743.500
|% 3,34
|
|VAKBN
|5,45
|1.240.171.093
|% 3,22
|
|GARAN
|8,59
|1.602.634.331
|% 3,12
|
|KRDMD
|2,96
|533.701.322
|% 1,37
|
|EKGYO
|1,87
|284.072.107
|% 1,08
|
|YKBNK
|2,46
|348.290.537
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4941
|8,5367
|% 0,79
|
|Frank
|7,1884
|7,2317
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|2,68
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.506
|2.519
|32,40
|
|Tam
|2.571
|2.583
|31,30
|
|Yarım
|1.253
|1.263
|16,20
|
|Çeyrek
|628
|632
|8,10
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,95
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,07
|
|B. Petrol
|42,32
|42,32
|0,13
|