***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2020 10:12
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861076
BIST
10:43118.671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 628,91
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
118.215
10:436,8519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0314
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8539
En Düşük
6,8162
10:437,8959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0316
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,9121
En Düşük
7,8064
10:43409,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 5,31
|Açılış
|: 409,12
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|31,94
|322.881
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|3.334.431
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|461.752
|% 9,96
|
|TKURU
|30,54
|139.934
|% 9,94
|
|QNBFB
|50,35
|23.588.814
|% 9,93
|
|KUTPO
|41,44
|47.636.578
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|23.701.733
|% -9,94
|
|BERA
|7,98
|10.325.202
|% -8,49
|
|AYES
|4,08
|123.420
|% -7,90
|
|FMIZP
|67,55
|5.009.728
|% -6,83
|
|EKGYO
|2,36
|1.894.948.718
|% 4,42
|
|GARAN
|7,98
|260.390.618
|% 0,50
|
|AFYON
|4,83
|249.605.215
|% 3,65
|
|ASELS
|32,54
|194.282.942
|% 0,62
|
|KRDMD
|3,07
|178.324.380
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,36
|1.894.948.718
|% 4,42
|
|KRDMD
|3,07
|178.324.380
|% 0,99
|
|IHLGM
|1,77
|96.174.378
|% 1,14
|
|AFYON
|4,83
|249.605.215
|% 3,65
|
|KARSN
|3,17
|160.519.735
|% 2,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6608
|8,7042
|% 0,04
|
|Frank
|7,3139
|7,3580
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8215
|1,8306
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|13,73
|
|Altın Gr.
|409
|409
|5,14
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.679
|33,40
|
|Tam
|2.734
|2.749
|34,20
|
|Yarım
|1.327
|1.345
|16,80
|
|Çeyrek
|666
|673
|8,40
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,65
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|4,81
|4,82
|0,15
|
|B. Petrol
|44,27
|44,27
|-0,05
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