***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.09.2020 10:45
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873254
BIST
11:121.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 6,01
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
11:127,4449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0122
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
11:128,8184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0052
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
11:12462,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,42
|Açılış
|: 462,67
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,54
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler11:12
|TKURU
|227,80
|1.565.214
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|363.283
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|66.017
|% 10,00
|
|ARMDA
|47,18
|4.732.384
|% 9,98
|
|EMNIS
|7,27
|340.970
|% 9,98
|
|ETILR
|2,81
|830.158
|% -9,94
|
|IZMDC
|19,11
|3.953.018
|% -7,14
|
|FRIGO
|21,64
|402.569
|% -6,64
|
|BURVA
|56,50
|115.204
|% -6,61
|
|AYCES
|46,90
|8.770
|% -6,01
|
|SISE
|6,23
|665.590.126
|% 2,81
|
|FENER
|35,44
|265.116.173
|% 3,87
|
|ASELS
|16,96
|253.153.879
|% 0,36
|
|GSRAY
|3,57
|205.890.458
|% -2,19
|
|GARAN
|6,81
|162.544.985
|% 0,74
|
|SISE
|6,23
|665.590.126
|% 2,81
|
|GSRAY
|3,57
|205.890.458
|% -2,19
|
|EKGYO
|1,73
|83.982.156
|% 0,58
|
|GSDHO
|2,25
|101.982.906
|% 4,17
|
|YKBNK
|2,03
|75.817.269
|% 0,50
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4385
|7,4449
|% 0,16
|
|Euro
|8,8117
|8,8184
|% 0,06
|
|Sterlin
|9,8591
|9,9085
|% 0,21
|
|Frank
|8,1353
|8,1843
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9768
|1,9867
|% 0,09
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|5,05
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,76
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,02
|
|B. Petrol
|44,27
|44,27
|0,20
|
Seans Raporu
11:12
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