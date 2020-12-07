***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2020 10:43
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891637
BIST
14:591.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,29
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
14:597,8398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
14:599,5006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0244
|Açılış
|: 9,4665
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
14:59461,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,45
|Açılış
|: 461,84
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler14:59
|KRVGD
|10,89
|330.599
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|576.097.694
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.767.073
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|KENT
|436,20
|8.846.349
|% -6,35
|
|DYOBY
|12,40
|108.038.480
|% -5,70
|
|PETKM
|5,01
|3.160.381.101
|% 7,97
|
|GARAN
|8,99
|956.304.843
|% -1,32
|
|TUPRS
|95,85
|929.032.805
|% 2,40
|
|DOHOL
|2,82
|851.529.363
|% -1,40
|
|SASA
|20,04
|742.888.567
|% 7,11
|
|PETKM
|5,01
|3.160.381.101
|% 7,97
|
|DOHOL
|2,82
|851.529.363
|% -1,40
|
|TSKB
|1,86
|545.789.307
|% -3,63
|
|EKGYO
|2,08
|567.547.441
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,62
|374.110.543
|% 6,50
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8344
|7,8398
|% 0,34
|
|Euro
|9,4933
|9,5006
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,3708
|10,4228
|% -0,92
|
|Frank
|8,7643
|8,8171
|% 0,39
|
|Riyal
|2,0853
|2,0958
|% 0,42
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-5,34
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-6,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|-11,66
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|-5,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|-2,81
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,84
|48,84
|-0,41
|
Seans Raporu
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