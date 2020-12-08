***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2020 10:20
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892029
BIST
11:401.342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,25
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.345
En Düşük
1.332
11:407,8249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0152
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7943
11:409,4885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0293
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
11:40469,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,26
|Açılış
|: 469,47
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler11:38
|COSMO
|8,47
|28.544
|% 10,00
|
|SELEC
|18,16
|264.524.288
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.683.312
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|12.271.156
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|124.042.465
|% 9,92
|
|NIBAS
|73,35
|6.821.132
|% -10,00
|
|SAFKR
|14,87
|7.758.839
|% -9,99
|
|KERVN
|1,03
|150.689
|% -7,21
|
|UFUK
|13,00
|93.210
|% -7,08
|
|IDEAS
|11,60
|1.624.752
|% -5,92
|
|PETKM
|4,99
|1.812.855.295
|% -2,16
|
|KRDMD
|5,24
|908.176.236
|% 2,95
|
|THYAO
|12,44
|519.586.189
|% 1,39
|
|EREGL
|12,98
|444.165.166
|% 6,13
|
|SASA
|19,98
|407.525.697
|% -2,92
|
|PETKM
|4,99
|1.812.855.295
|% -2,16
|
|TSKB
|1,88
|389.748.958
|% 3,87
|
|KRDMD
|5,24
|908.176.236
|% 2,95
|
|DOHOL
|2,88
|327.367.408
|% -1,71
|
|EKGYO
|2,06
|135.921.687
|% 1,48
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8183
|7,8208
|% 0,14
|
|Euro
|9,4822
|9,4893
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,4025
|10,4547
|% -0,15
|
|Frank
|8,7517
|8,8044
|% 0,23
|
|Riyal
|2,0791
|2,0895
|% 0,16
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|1,15
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,66
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|48,49
|48,49
|-0,30
|
Seans Raporu
11:38
daha fazla
-
11:49KARTN
Yüzde 4.50 oranında artışla 2, 784.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 882 adet işlem
-
11:48SEKFK
Yüzde 7.32 oranında artışla 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 623, 778 adet işlem
-
11:47FRIGO
Yüzde 5.98 oranında artışla 22.70 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 522 adet işlem
-
11:46BLCYT
Yüzde 4.72 oranında artışla 6.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 197, 972 adet işlem
-
11:45XU100
Endeks 1, 342 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 9, 013.00 milyon TL de