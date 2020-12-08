***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2020 10:40
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892036
BIST
11:131.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 14,64
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.345
En Düşük
1.332
11:137,8203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0106
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8478
En Düşük
7,7943
11:139,4787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0195
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5159
En Düşük
9,4355
11:13468,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,86
|Açılış
|: 468,96
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler11:13
|COSMO
|8,47
|28.544
|% 10,00
|
|SNPAM
|21,02
|4.394.750
|% 9,99
|
|SELEC
|18,16
|262.057.288
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|12.129.717
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|123.896.598
|% 9,92
|
|NIBAS
|73,35
|5.416.553
|% -10,00
|
|SAFKR
|14,87
|7.758.839
|% -9,99
|
|KERVN
|1,03
|150.689
|% -7,21
|
|BANVT
|37,48
|5.963.080
|% -7,18
|
|UFUK
|13,00
|93.210
|% -7,08
|
|PETKM
|4,97
|1.534.928.162
|% -2,55
|
|KRDMD
|5,26
|825.017.579
|% 3,34
|
|THYAO
|12,43
|465.975.213
|% 1,30
|
|EREGL
|13,01
|406.688.281
|% 6,38
|
|SASA
|19,77
|362.399.276
|% -3,94
|
|PETKM
|4,97
|1.534.928.162
|% -2,55
|
|TSKB
|1,87
|355.316.252
|% 3,31
|
|KRDMD
|5,26
|825.017.579
|% 3,34
|
|DOHOL
|2,86
|290.641.761
|% -2,39
|
|YYAPI
|1,61
|89.182.779
|% 5,92
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8181
|7,8203
|% 0,14
|
|Euro
|9,4717
|9,4787
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,4113
|10,4635
|% -0,06
|
|Frank
|8,7517
|8,8045
|% 0,23
|
|Riyal
|2,0808
|2,0913
|% 0,24
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|0,03
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,67
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,55
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|48,41
|48,41
|-0,38
|