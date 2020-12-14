***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2020 10:02
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PKENT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892953
BIST
12:471.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 17,73
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.390
En Düşük
1.378
12:477,8900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0479
|Açılış
|: 7,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8410
12:479,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0924
|Açılış
|: 9,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
12:47464,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,32
|Açılış
|: 464,12
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler12:47
|VERTU
|10,67
|27.369.183
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|282.198
|% 9,99
|
|MZHLD
|22,92
|268.256
|% 9,98
|
|SELGD
|4,96
|1.212.422
|% 9,98
|
|CASA
|133,50
|144.848
|% 9,97
|
|BERA
|19,66
|90.583.489
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|2.212.181
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|1.037.112
|% -9,98
|
|UMPAS
|1,22
|613.490
|% -9,63
|
|IZMDC
|14,31
|37.502.098
|% -7,62
|
|SISE
|7,37
|1.297.035.545
|% 1,94
|
|KRVGD
|16,90
|1.169.076.913
|% 6,22
|
|THYAO
|12,71
|1.129.922.746
|% 2,42
|
|GARAN
|9,73
|962.748.205
|% 2,10
|
|KRDMD
|5,36
|878.530.927
|% 0,56
|
|SISE
|7,37
|1.297.035.545
|% 1,94
|
|PETKM
|4,89
|820.072.778
|% 2,09
|
|KRDMD
|5,36
|878.530.927
|% 0,56
|
|YKBNK
|3,09
|502.245.996
|% 3,00
|
|DOHOL
|3,14
|459.070.139
|% 2,61
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8811
|7,8900
|% 0,61
|
|Euro
|9,5824
|9,5958
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,5476
|10,6005
|% 2,00
|
|Frank
|8,8743
|8,9277
|% 1,03
|
|Riyal
|2,0978
|2,1083
|% 0,63
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|-10,66
|
|Altın Gr.
|465
|465
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|-2,00
|
|Tam
|3.068
|3.145
|-5,17
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|-2,50
|
|Çeyrek
|744
|761
|-1,25
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,85
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|50,44
|50,44
|0,46
|