***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2021 10:09
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903190
BIST
10:301.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,59
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.576
En Düşük
1.570
10:307,4465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0266
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,4886
En Düşük
7,4408
10:309,0172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0188
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,0561
En Düşük
9,0058
10:30441,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,78
|Açılış
|: 441,14
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
440,71
BIST En Aktif Hisseler10:30
|KERVN
|1,65
|887.717
|% 10,00
|
|MERIT
|144,10
|1.433.219
|% 10,00
|
|TMPOL
|14,97
|12.699.462
|% 9,99
|
|SNKRN
|32,36
|393.530
|% 9,99
|
|KSTUR
|244,40
|708.027
|% 9,99
|
|TKURU
|297,00
|82.863
|% -10,00
|
|INVEO
|77,35
|20.574.245
|% -9,69
|
|ATSYH
|9,00
|186.615
|% -5,26
|
|UMPAS
|2,76
|12.613
|% -4,17
|
|KRVGD
|15,49
|76.874.420
|% -3,49
|
|SISE
|8,13
|895.464.603
|% 4,23
|
|KRDMD
|7,23
|566.265.726
|% -0,55
|
|THYAO
|13,51
|405.367.758
|% 2,12
|
|EKGYO
|2,50
|283.264.054
|% 0,00
|
|EREGL
|15,78
|174.289.616
|% -1,07
|
|EKGYO
|2,50
|283.264.054
|% 0,00
|
|SISE
|8,13
|895.464.603
|% 4,23
|
|KRDMD
|7,23
|566.265.726
|% -0,55
|
|YGYO
|2,17
|116.398.946
|% 9,60
|
|YYAPI
|2,78
|116.013.028
|% 8,59
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4429
|7,4465
|% -0,36
|
|Euro
|9,0085
|9,0172
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,1084
|10,1591
|% -0,23
|
|Frank
|8,3365
|8,3867
|% -0,31
|
|Riyal
|1,9826
|1,9926
|% -0,26
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|1,28
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,17
|55,17
|0,42
|