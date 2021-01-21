***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.01.2021 10:00
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PKENT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903600
BIST
18:051.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
0
En Düşük
0
18:057,3956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0235
|Açılış
|: 7,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4232
En Düşük
7,3844
18:058,9867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0243
En Düşük
8,9624
18:05446,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,62
|Açılış
|: 446,37
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
444,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKFEN
|18,66
|356.333.032
|% 0,00
|
|TLMAN
|36,98
|68.635.689
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 0,00
|
|ETILR
|4,30
|1.010.695
|% 0,00
|
|ISMEN
|18,75
|56.008.527
|% 0,00
|
|TKFEN
|18,66
|356.333.032
|% 0,00
|
|KFEIN
|22,82
|57.907.166
|% 0,00
|
|MAVI
|57,45
|23.292.579
|% 0,00
|
|ETILR
|4,30
|1.010.695
|% 0,00
|
|FONET
|13,25
|50.634.333
|% 0,00
|
|AKSEN
|8,67
|268.863.417
|% 0,00
|
|ODAS
|3,80
|262.127.821
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,45
|252.883.193
|% 0,00
|
|SOKM
|14,45
|247.291.550
|% 0,00
|
|PGSUS
|78,25
|237.584.246
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,45
|252.883.193
|% 0,00
|
|ODAS
|3,80
|262.127.821
|% 0,00
|
|HLGYO
|3,52
|235.155.053
|% 0,00
|
|PEKGY
|2,45
|115.545.480
|% 0,00
|
|HDFGS
|3,69
|143.245.842
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3939
|7,4031
|% -0,22
|
|Euro
|8,9791
|8,9906
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,1162
|10,1669
|% 0,22
|
|Frank
|8,2982
|8,3482
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9682
|1,9781
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|2,14
|
|Altın Gr.
|446
|446
|0,20
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|16,00
|
|Tam
|2.934
|3.007
|23,06
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|11,15
|
|Çeyrek
|711
|727
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,03
|
|B. Petrol
|55,98
|55,98
|-0,10
|