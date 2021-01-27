***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 10:03
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PKENT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904559
BIST
09:551.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.536
En Düşük
1.536
09:557,3691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0252
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3691
En Düşük
7,3418
09:558,9673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0290
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
8,9673
En Düşük
8,9312
09:55437,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,60
|Açılış
|: 437,71
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
438,33
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler09:55
|OSMEN
|39,04
|2.559.618
|% 1,02
|
|GEREL
|8,08
|246.746.112
|% 0,00
|
|KARTN
|73,15
|98.705.285
|% 0,00
|
|HLGYO
|3,80
|361.188.602
|% 0,00
|
|OLMIP
|8,18
|5.887.015
|% 0,00
|
|GEREL
|8,08
|246.746.112
|% 0,00
|
|KARTN
|73,15
|98.705.285
|% 0,00
|
|HLGYO
|3,80
|361.188.602
|% 0,00
|
|OLMIP
|8,18
|5.887.015
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,64
|454.292.756
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 0,00
|
|GARAN
|9,52
|1.930.616.731
|% 0,00
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% 0,00
|
|KOZAL
|121,00
|1.515.642.581
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,50
|565.953.516
|% 0,00
|
|TSKB
|1,93
|716.398.273
|% 0,00
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3659
|7,3691
|% 0,34
|
|Euro
|8,9582
|8,9673
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,0768
|10,1274
|% 0,18
|
|Frank
|8,2647
|8,3145
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9557
|1,9655
|% 0,19
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-2,43
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,19
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|0,00
|
|B. Petrol
|56,01
|56,01
|0,37
|