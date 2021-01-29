***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.01.2021 12:13
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905900
BIST
12:021.493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,46
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.494
En Düşük
1.474
12:027,3298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0044
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3250
12:028,8817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0222
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8775
12:02435,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,69
|Açılış
|: 435,12
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler12:02
|PKENT
|1.524,60
|7.927.151
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|GUBRF
|76,00
|670.453.072
|% 9,99
|
|CMBTN
|402,00
|20.167.231
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|371.406
|% 9,99
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|KAPLM
|37,00
|2.561.724
|% -8,19
|
|GUBRF
|76,00
|670.453.072
|% 9,99
|
|GARAN
|9,25
|585.115.608
|% -1,49
|
|KARSN
|5,34
|552.839.290
|% 7,01
|
|DOHOL
|3,77
|475.706.189
|% 1,34
|
|KOZAL
|116,50
|471.109.107
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,37
|468.915.907
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,77
|475.706.189
|% 1,34
|
|KARSN
|5,34
|552.839.290
|% 7,01
|
|SKBNK
|1,48
|131.728.202
|% 1,37
|
|TSKB
|1,83
|157.983.715
|% 1,10
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3264
|7,3298
|% -0,06
|
|Euro
|8,8745
|8,8817
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,0037
|10,0539
|% -0,38
|
|Frank
|8,2129
|8,2624
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9475
|1,9573
|% -0,10
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|10,38
|
|Altın Gr.
|435
|435
|0,44
|
|Cumhuriyet
|2.887
|2.931
|-33,00
|
|Tam
|2.870
|2.943
|-39,10
|
|Yarım
|1.387
|1.423
|-18,92
|
|Çeyrek
|696
|712
|-9,46
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,94
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,00
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|0,29
|
Seans Raporu
12:02
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-
12:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 15 kaybederek (% -0.76 ) 1, 590
-
12:13XU100
Endeks 1, 492 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 10, 019.00 milyon TL de
-
12:10KAPLM
Yüzde -9.48 oranında düşüşle 36.48 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 786 adet işlem
-
12:08XU100
Endeks 1, 491 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 48 altında . İşlem hacmi 9, 796.00 milyon TL de
-
12:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, EREGL, TCELL