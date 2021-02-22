***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2021 16:18
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PKENT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911398
BIST
17:381.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,85
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.547
17:387,0662
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0848
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0878
En Düşük
6,9534
17:388,5837
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1199
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,6064
En Düşük
8,4299
17:38410,31
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 10,29
|Açılış
|: 410,67
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
410,90
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler17:38
|FROTO
|211,20
|743.558.569
|% 10,00
|
|DERIM
|12,76
|29.964.880
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|VAKKO
|7,38
|59.273.712
|% 9,99
|
|BRYAT
|549,30
|206.725.410
|% 9,99
|
|SASA
|40,34
|2.226.801.843
|% -10,00
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
|
|SASA
|40,34
|2.226.801.843
|% -10,00
|
|KOZAL
|138,50
|2.115.367.238
|% -4,42
|
|THYAO
|12,57
|1.811.627.755
|% 2,20
|
|VAKBN
|4,65
|1.579.436.349
|% -3,12
|
|KARSN
|5,60
|1.308.785.297
|% 7,49
|
|TSKB
|1,77
|599.585.054
|% 1,72
|
|VAKBN
|4,65
|1.579.436.349
|% -3,12
|
|KARSN
|5,60
|1.308.785.297
|% 7,49
|
|EKGYO
|2,42
|518.596.325
|% -0,82
|
|ODAS
|4,12
|834.701.193
|% 3,00
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0636
|7,0662
|% 1,21
|
|Euro
|8,5793
|8,5837
|% 1,42
|
|Sterlin
|9,9005
|9,9501
|% 1,56
|
|Frank
|7,8628
|7,9101
|% 1,40
|
|Riyal
|1,8810
|1,8905
|% 1,37
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|22,65
|
|Altın Gr.
|408
|409
|8,54
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,69
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,13
|
|B. Petrol
|63,14
|63,14
|1,00
|