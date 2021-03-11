***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2021 11:15
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917209
BIST
11:461.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,83
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.573
11:467,4384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0661
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
11:468,9132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0428
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
11:46416,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,37
|Açılış
|: 416,12
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler11:46
|TRILC
|16,10
|1.174.559
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|28.048.307
|% 9,97
|
|KERVT
|6,31
|35.203.092
|% 9,93
|
|VAKFN
|22,82
|1.538.022
|% 9,92
|
|DIRIT
|8,60
|261.294
|% 8,04
|
|METUR
|35,64
|25.110.584
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,00
|52.000
|% -8,26
|
|KENT
|348,00
|411.336
|% -8,01
|
|PKENT
|2.320,00
|7.486.061
|% -7,54
|
|KATMR
|4,63
|155.708.631
|% -7,40
|
|SASA
|49,20
|991.015.528
|% 5,90
|
|SISE
|7,78
|590.734.706
|% 1,17
|
|KOZAL
|131,10
|371.113.738
|% 1,63
|
|GARAN
|9,14
|369.474.390
|% -0,33
|
|TCELL
|16,67
|291.562.272
|% -0,18
|
|EKGYO
|2,40
|285.840.385
|% 0,84
|
|SISE
|7,78
|590.734.706
|% 1,17
|
|IZMDC
|2,86
|160.715.509
|% -7,14
|
|TSKB
|1,73
|82.262.324
|% 1,17
|
|DOHOL
|3,46
|162.311.502
|% 2,37
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4346
|7,4384
|% -0,88
|
|Euro
|8,9079
|8,9132
|% -0,48
|
|Sterlin
|10,3450
|10,3969
|% -0,62
|
|Frank
|8,0021
|8,0503
|% -0,33
|
|Riyal
|1,9780
|1,9879
|% -0,68
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|12,78
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,37
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,44
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,32
|0,01
|
|B. Petrol
|68,56
|68,56
|0,66
|
Seans Raporu
11:46
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