***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2021 13:24
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PKENT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919925
BIST
16:081.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 13,64
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.399
En Düşük
1.256
16:087,8841
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1022
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
16:089,3920
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1329
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
16:08438,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,11
|Açılış
|: 438,27
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler16:08
|SASA
|43,64
|729.420.733
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|CLEBI
|298,90
|124.341.338
|% 9,97
|
|AKCNS
|18,33
|19.082.101
|% 9,96
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,78
|331.232.669
|% -9,79
|
|GARAN
|7,36
|8.814.197.063
|% -7,77
|
|FROTO
|217,20
|1.846.025.599
|% 5,64
|
|EREGL
|15,67
|1.722.495.167
|% 6,53
|
|AKBNK
|4,95
|1.671.612.296
|% -7,13
|
|KOZAL
|116,00
|992.024.662
|% 5,65
|
|GARAN
|7,36
|8.814.197.063
|% -7,77
|
|AKBNK
|4,95
|1.671.612.296
|% -7,13
|
|YKBNK
|2,28
|682.247.757
|% -4,60
|
|TSKB
|1,41
|353.899.006
|% -4,08
|
|EKGYO
|1,89
|466.696.293
|% 0,00
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-4,22
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,44
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|19,00
|
|Tam
|2.888
|2.963
|9,70
|
|Yarım
|1.396
|1.433
|4,69
|
|Çeyrek
|700
|717
|2,34
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|61,89
|61,89
|-2,73
|