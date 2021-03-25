***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2021 14:58
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920438
BIST
15:131.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,78
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
15:137,9651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0441
|Açılış
|: 7,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9969
En Düşük
7,8757
15:139,4610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0761
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
15:13443,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,82
|Açılış
|: 443,61
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
445,48
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler15:13
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|FADE
|17,39
|52.088.251
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|28.116.596
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|6.648.343
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,07
|2.346.672.290
|% -1,81
|
|SASA
|46,72
|1.211.772.271
|% -1,23
|
|KOZAL
|120,30
|752.933.404
|% 1,26
|
|TUPRS
|95,20
|667.790.181
|% 3,37
|
|THYAO
|12,87
|649.798.351
|% -1,08
|
|GARAN
|7,07
|2.346.672.290
|% -1,81
|
|TSKB
|1,41
|202.751.945
|% -3,42
|
|SKBNK
|1,20
|170.041.757
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,91
|253.188.206
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|282.647.752
|% -1,79
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9625
|7,9651
|% 0,56
|
|Euro
|9,4262
|9,4610
|% 0,81
|
|Sterlin
|10,9111
|10,9659
|% 0,94
|
|Frank
|8,4983
|8,5495
|% 0,78
|
|Riyal
|2,1223
|2,1330
|% 0,77
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-6,43
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,47
|
|Cumhuriyet
|2.932
|2.977
|17,00
|
|Tam
|2.919
|2.994
|14,02
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|6,78
|
|Çeyrek
|708
|724
|3,39
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|-0,09
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|-1,79
|
Seans Raporu
15:13
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