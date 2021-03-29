***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2021 10:04
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PKENT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921314
BIST
10:551.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,79
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.396
En Düşük
1.386
10:558,1587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0784
|Açılış
|: 8,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9900
|
8,1668
En Düşük
8,0015
10:559,6300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0683
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4300
|
9,6343
En Düşük
9,4521
10:55449,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,42
|Açılış
|: 449,70
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
452,28
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler10:55
|TRILC
|50,40
|40.946.825
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|3.640.141
|% 9,99
|
|CMBTN
|306,60
|5.050.928
|% 9,97
|
|AKCNS
|20,72
|9.824.545
|% 9,92
|
|EUKYO
|5,03
|3.005.720
|% 9,83
|
|DIRIT
|5,24
|58.384
|% -9,97
|
|VAKKO
|13,55
|4.626.688
|% -9,73
|
|BRMEN
|2,78
|71.076
|% -9,15
|
|YESIL
|120,00
|39.064.117
|% -7,69
|
|UZERB
|54,10
|58.103
|% -5,09
|
|EKGYO
|2,00
|384.595.222
|% 8,11
|
|GARAN
|6,94
|352.978.744
|% 0,87
|
|BJKAS
|6,79
|221.511.862
|% -2,02
|
|SASA
|45,28
|178.531.431
|% 2,12
|
|VESTL
|37,98
|172.948.635
|% 3,77
|
|EKGYO
|2,00
|384.595.222
|% 8,11
|
|GARAN
|6,94
|352.978.744
|% 0,87
|
|IHLAS
|0,78
|29.746.736
|% 2,63
|
|BJKAS
|6,79
|221.511.862
|% -2,02
|
|PETKM
|5,58
|167.470.883
|% 2,57
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1524
|8,1587
|% 0,97
|
|Euro
|9,6127
|9,6300
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,1192
|11,1749
|% 0,08
|
|Frank
|8,5892
|8,6409
|% 0,24
|
|Riyal
|2,1497
|2,1604
|% 0,07
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,52
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.014
|14,00
|
|Tam
|2.952
|3.027
|22,40
|
|Yarım
|1.427
|1.464
|10,83
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,88
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,69
|63,69
|-0,74
|