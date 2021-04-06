***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2021 11:23
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PKENT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923704
BIST
14:061.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -13,40
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.428
14:068,1479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0458
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
14:069,6293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0381
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6516
En Düşük
9,5657
14:06454,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 4,73
|Açılış
|: 454,74
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
455,04
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler14:06
|MTRKS
|30,80
|153.446
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|424.124
|% 10,00
|
|SAYAS
|38,54
|110.053.502
|% 9,99
|
|JANTS
|994,00
|197.361.860
|% 9,99
|
|DOCO
|713,30
|116.379.150
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|41.502.302
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|72.999.285
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|IZFAS
|11,89
|67.506.100
|% -8,47
|
|EKGYO
|1,96
|654.269.509
|% -2,97
|
|GARAN
|6,88
|610.949.916
|% -0,29
|
|BJKAS
|8,42
|537.952.637
|% 1,69
|
|KOZAL
|124,30
|513.154.064
|% -1,43
|
|FENER
|37,96
|490.656.369
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,96
|654.269.509
|% -2,97
|
|GARAN
|6,88
|610.949.916
|% -0,29
|
|TSKB
|1,39
|120.660.707
|% 0,00
|
|BJKAS
|8,42
|537.952.637
|% 1,69
|
|IHLGM
|1,13
|62.233.966
|% -2,59
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1413
|8,1479
|% 0,57
|
|Euro
|9,6194
|9,6293
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,2456
|11,3020
|% 0,17
|
|Frank
|8,6494
|8,7016
|% 0,41
|
|Riyal
|2,1681
|2,1790
|% 0,72
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,73
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.048
|19,00
|
|Tam
|2.990
|3.066
|19,79
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|9,58
|
|Çeyrek
|725
|741
|4,78
|