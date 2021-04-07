***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2021 10:00
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PKENT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924103
BIST
11:171.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,24
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
11:178,1654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0372
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1997
En Düşük
8,1173
11:179,6988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0283
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7398
En Düşük
9,6365
11:17456,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,66
|Açılış
|: 456,69
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler11:15
|MTRKS
|33,88
|73.689
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,67
|1.480.488
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|2.699.832
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|1.994.635
|% 9,96
|
|GEDIK
|22,54
|18.692.779
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|31.740.811
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,48
|423.771.288
|% 4,18
|
|KRDMD
|7,46
|346.569.281
|% 1,36
|
|GARAN
|6,77
|290.478.765
|% -0,29
|
|JANTS
|854,00
|239.576.622
|% -3,89
|
|THYAO
|12,94
|221.077.696
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,93
|137.361.251
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,16
|121.906.511
|% -0,92
|
|TSKB
|1,37
|64.053.774
|% -0,72
|
|KRDMD
|7,46
|346.569.281
|% 1,36
|
|BJKAS
|9,48
|423.771.288
|% 4,18
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1618
|8,1676
|% 0,48
|
|Euro
|9,6887
|9,7017
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,2520
|11,3084
|% 0,35
|
|Frank
|8,7543
|8,8071
|% 0,57
|
|Riyal
|2,1743
|2,1852
|% 0,55
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-6,54
|
|Altın Gr.
|457
|458
|1,52
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,01
|
|B. Petrol
|63,06
|63,06
|0,32
|
Seans Raporu
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