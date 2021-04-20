***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:48
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PKENT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929513
BIST
10:521.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -10,67
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.360
10:528,1102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0219
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
10:529,6900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0300
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7000
En Düşük
9,6450
10:52460,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,43
|Açılış
|: 460,97
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler10:52
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|23.250.621
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|13.622.014
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|EPLAS
|26,98
|289.522
|% 5,80
|
|EDIP
|1,99
|1.196.494
|% -9,95
|
|LUKSK
|53,85
|2.996.031
|% -9,95
|
|MRGYO
|1,63
|1.396.815
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,46
|34.183.543
|% -9,88
|
|INTEM
|29,80
|460.851
|% -9,86
|
|GARAN
|7,10
|562.306.465
|% 1,43
|
|PETKM
|6,51
|299.298.218
|% -1,51
|
|EREGL
|18,08
|277.330.256
|% -0,44
|
|KRDMD
|7,30
|185.447.089
|% 0,27
|
|SISE
|7,23
|172.555.684
|% -0,55
|
|EKGYO
|1,85
|148.026.761
|% -0,54
|
|GARAN
|7,10
|562.306.465
|% 1,43
|
|TSKB
|1,25
|93.617.169
|% -3,10
|
|YKBNK
|2,11
|98.315.583
|% 1,44
|
|PETKM
|6,51
|299.298.218
|% -1,51
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1043
|8,1102
|% 0,27
|
|Euro
|9,6800
|9,6900
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,2842
|11,3408
|% 0,08
|
|Frank
|8,8138
|8,8669
|% 0,17
|
|Riyal
|2,1502
|2,1610
|% 0,03
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|0,37
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,69
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,06
|
|B. Petrol
|67,93
|67,93
|0,88
|