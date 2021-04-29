***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2021 16:44
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PKENT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932397
BIST
16:441.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,41
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
16:448,2343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0456
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2519
En Düşük
8,1390
16:449,9839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0346
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0286
En Düşük
9,8754
16:44468,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,91
|Açılış
|: 468,29
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,42
BIST En Aktif Hisseler16:44
|KONYA
|956,00
|31.559.542
|% 10,00
|
|CMBTN
|259,60
|11.224.542
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|41.122.549
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.535.835
|% 9,98
|
|AYES
|19,28
|978.388
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|51.181.798
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.267.498
|% -9,85
|
|BNTAS
|6,13
|84.929.828
|% -9,19
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|GARAN
|7,20
|849.011.812
|% 1,12
|
|PETKM
|6,69
|620.548.024
|% 2,61
|
|EREGL
|19,08
|545.609.939
|% 0,74
|
|SASA
|36,72
|392.710.612
|% 0,88
|
|KRDMD
|7,11
|364.075.715
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,11
|276.710.558
|% 0,48
|
|GARAN
|7,20
|849.011.812
|% 1,12
|
|PETKM
|6,69
|620.548.024
|% 2,61
|
|AKBNK
|4,88
|355.172.430
|% 0,62
|
|SKBNK
|1,11
|65.763.049
|% 3,74
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2311
|8,2343
|% 0,56
|
|Euro
|9,9774
|9,9839
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,4655
|11,5230
|% 0,71
|
|Frank
|9,0286
|9,0830
|% 0,64
|
|Riyal
|2,1918
|2,2027
|% 0,66
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-14,36
|
|Altın Gr.
|468
|469
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,02
|
|B. Petrol
|68,25
|68,25
|1,47
|